6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاحب النوبة القلبية عادة ألم في الصدر يمتد بين 30 و60 دقيقة، لكن في بعض الحالات تأتي النوبة القلبية دون أن يصاحبها أعراض، وتعرف بـ"النوبة القلبية الصامتة".

وقال الدكتور محمود طنطاوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك عوامل عدة تزيد من خطر حدوث النوبة القلبية من الضروري تجنبها، مثل ألم الرقبة والفك والكتف أو الذراع في الجهة اليسرى للجسم، إضافة إلى سرعة ضربات القلب وضيق التنفس والتعرق الشديد، وكذلك حرقان في المعدة.

وأشار طنطاوي إلى 6 عوامل أساسية للغصابة بالنوبات القلبية، وهي:

1- التدخين، إذ يتسبب في حدوث تصلب الشرايين، وينصح بتجنب التدخين أو الجلوس بجوار مدخنين، إذ يؤدي التدخين السلبي للنتيجة نفسها.





2- ارتفاع ضغط الدّم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تصلب الشرايين.







3- السُّمنة.

4- وجود تاريخ عائلي للإصابة بالنوبة القلبية.





5- مرض السكري، إذ يجب على مرضى السكري بنوعيه أخذ الحيطة، عن طريق اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتجنب السمنة؛ لتقليل خطر حدوث تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى حدوث النوبة القلبية.



6- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويمكن تجنب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم عن طريق تجنب الأطعمة كثيرة الدهون، وتناول طعام صحي.



