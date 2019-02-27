هذه الأطعمة تُخفّف من آلام العلاج الكيماوي على مريضة السرطان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُسبّب العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بعض الآثار الجانبية والمضاعفات مثل سقوط الشعر وغيرها من الأعراض.

لذلك يُقدّم موقع "thehealthsite" العديد من الأطعمة التي تُساعد مريضة السرطان على تخفيف آلام الكيماوي.

حلوى الزنجبيل

قد تُصابين بالغثيان بعد خضوعك للعلاج الكيميائي وللتخلّص من هذا تناولي حلوى الزنجبيل للتقليل من إحساس الغثيان.

أغذية الحبوب الكاملة

إذا كنت تُعانين من الإمساك فيجب عليكِ تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان مثل الخبز الكامل والفواكه المجففة أو البازلاء.

الجزر

إذا كنتِ تعانين من مرض السرطان فيوصي معظم الأطباء بإضافة الجزر إلى نظامك الغذائي، سيُساعدك ذلك في التخلص من الآلام المصاحبة للعلاج بالكيماوي.

البصل والزنجبيل

العلاج الكيماوي يُمكن أن يؤثر سلبًا على نظام المناعة، وبالتالي يجب عليكِ وضع الزنجبيل والبصل في نظامك الغذائي فهما يحتويان على مضادات الأكسدة التي يُمكن أن تقوّي نظام المناعة الطبيعية لمكافحة السرطان.