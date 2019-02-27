شكرا لقرائتكم خبر عن التمارين في المساء تقلل الشهية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفت دراسة جديدة الفكرة الشائعة عن تأثير التمارين المسائية على النوم، وأظهرت نتائجها فائدة إضافية للنشاط البدني في وقت متأخر من الظهيرة أو بدايات المساء وهي تقليل الشهية.

ولفترة من الوقت ساد الاعتقاد أن التمارين الرياضية المسائية وخاصة المكثّفة يمكن أن تعيق الاستغراق في النوم، لكن تبين عدم صحة ذلك.

وأجريت الدراسة في جامعة تشارلز ستيوارت الاسترالية، ونُشرت نتائجها في مجلة “إكسبرمنتال فيزيولوجي”. وأظهرت نتائجها أن ممارسة التمارين المكثّفة لمدة نصف ساعة بين 2 و4 عصراً، أو بين 7 و9 مساءاً تقلل من اشتهاء الطعام، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلباً على النوم في موعد مبكر.

وعلى الرغم من ارتباط النشاط البدني بالإحساس بالجوع، إلا أنه وفقاً للتجارب التي أجراها فريق البحث تبين أن نصف ساعة من التمارين في فترة مبكرة من المساء تؤدي إلى خفض مستوى هرمون الجوع في الدم.