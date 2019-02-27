شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختبارات يمكنها إنقاذ حياتك.. اعرفها عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراء بعض التحاليل الدورية للاطمئنان على صحتك من أفضل الأشياء التي يجب القيام بها للحفاظ على صحتنا واكتشاف بعض الأمراض مبكرا، ومن ضمن الأمراض التي يمكنك اكتشافها مبكرا يقدمها لنا هذا التقرير، وفقا لموقع " ageuk."، ومنها:

- اختبار الفيبرينوجين.. أي البروتينات المتواجدة في الدم، والتي تشير إلى إمكانية لزوجة الدم، وزيادة فرص الإصابة بالجلطات وخاصة في القلب وشرايين الجسم.

- مسحة من عنق الرحم..من الاختبارات التي ينصح بها العديد من أطباء النساء، وخاصة للفتيات والنساء التي لديهم تاريخ وراثي لتواجد السرطان في العائلة، وهو يساعد على اكتشاف المريض ويسهل علاجه عندما يكتشف في بدايته.

- اختبار وظائف القلب..من أهم الاختبارات علي الاطلاق، لأنها تساهم بشكل كبير في اكتشاف إمكانية الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولذا على جميع الأشخاص المتواجد في عائلتهم الإصابة بهذا المرض إجراؤه للاطمئنان.

- فحص كثافة المعادن بالجسم..من أفضل أنواع الاختبارات لأنها تساهم بشكل كبير في اكتشاف نقص بعض المعادن كالكلسيوم وأنواع المعادن كفيتامين "د"، وهذا الاختبار يساهم بشكل كبير في اكتشاف كثافة العظام، ومدى قدرتها على الإصابة بهشاشة العظام.

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