شكرا لقرائتكم خبر عن لا تقد السيارة بعد استخدام هذه القطرة.. تحذيرات من استشاري عيون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّر استشاري طب وجراحة عيون من قيادة السيارة، عقب استخدام قطرة توسيع حدقة العين (البؤبؤ)؛ لتأثيرها السلبي على وضوح الرؤية، ناصحاً بارتداء نظارة شمسية بعد استخدامها.
وأوضح الدكتور ياسر المزروعي، أن توسيع حدقة العين يؤثر سلباً على وضوح الرؤية لفترة حتى تعود العين لطبيعتها، مبيناً أن الحدقة عبارة عن فتحات في مركز القزحية تعمل على غلق وفتح الحدقة للسماح بمرور الضوء.
وأضاف المزروعي وفقاً لـ “عكاظ”، أنه حين إجراء فحص للعيون لتشخيص بعض الأمراض البصرية، توضع قطرات لتصبح الحدقتان أكبر من حجمهما الطبيعي، وبالتالي لا تغلق أثناء توجيه الطبيب كمية كبيرة من الضوء أثناء الفحص.
وأشار إلى أن اتساع الحدقة يبقي الرؤية ضبابية ما يصعب التركيز على الأجسام القريبة والتحسس من مواجهة الضوء الشديد، ناصحاً بوضع نظارة شمسية بعد الفحص مع تجنب القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تقد السيارة بعد استخدام هذه القطرة.. تحذيرات من استشاري عيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.