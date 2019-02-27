٧ حقائق وخرافات عن صحة الجلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثيرا ما نسمع معلومات مضللة عن صحة الجلد، وللأسف يبدو أنها تدوم، ومن هنا نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أطباء أمراض جلدية بريطانيين ٧ خرافات وحقائق حول صحة الجلد، نستعرضها لكم كما يلي:

١- حقيقة: الجلد يجدد نفسه باستمرار

يوفر الجلد حاجزًا ديناميكيًا بين البيئة الداخلية لجسمك والعالم الخارجي.

الخلايا التي تسمى الخلايا الكيراتينية في البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد)، تنقسم باستمرار لإنتاج مخزون من الخلايا التي تتحرك من خلال هذه الطبقة، ويتم إراقتها من سطحها.

الجلد هو مصدر غني للخلايا الجذعية، ولديه القدرة على الانقسام وتجديد نفسه.





٢- خرافة: اشربوا لترين من الماء في اليوم للحصول على بشرة صحية

كمية الماء التي تشربها لا تؤثر مباشرة على بشرتك، إذ يتم توفير الماء للجلد عن طريق الدم المتدفق عبر الطبقة الداخلية من الجلد نفسه.

يتم فقد الماء من البشرة، خاصة في بيئة جافة، وهناك حاجة للمياه بالفعل للحفاظ على ترطيب البشرة، عندما تصبح جافة أو أقل مرونة.

في الشخص السليم تتحكم الأعضاء الداخلية- الكلى والقلب والأوعية الدموية- في كمية المياه التي تصل إلى الجلد، ولا يوجد حجم ثابت من الماء تحتاجه للشرب لأنه يعتمد ببساطة على الكمية التي تستخدمها أو تفقدها.

٣- حقيقة: الإجهاد يمكن أن يجعل الجلد غير صحي

الدراسات العلمية تشير إلى أن الحياة العصرية قد تسبب إجهادا بالفعل للجلد عن طريق هرمونات الإجهاد، بما في ذلك هرمون الستيرويد في الغدد الكظرية، والأمثلة البارزة في ذلك "داء الثعلبة"، وهي حالة مناعية تلقائية تبدأ فيها مناعة الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر ما يؤدي إلى سقوطه.

هناك أيضا الصدفية، وهي حالة أخرى من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب سمك البشرة، وتقشيرها والتهابها، وهناك أيضا الإكزيما، وهى حكة تسبب التهاب الجلد وإحمراره، وغالبا ما تحدث جنبا إلى جنب مع الربو.







٤-خرافة: تناول الشوكولاتة يسبب حب الشباب

يظهر حب الشباب نتيجة تفاعل بين الهرمونات والغدد الدهنية في الجلد، بالإضافة إلى الاستجابة المناعية للبشرة تجاه المسام والميكروبات التي تعيش على الجلد.

وتناول نظام غذائي غني بالدهون غير صحي بالطبع لكنه لا يسبب حب الشباب.

وهناك بعض الأقراص الموصوفة لعلاج حب الشباب الشديد مثل الإيزوتريتنون التي يتم تناولها عن طريق الفم مع الوجبات الدهنية، مثل الشوكولاتة.

٥-خرافة: مسحوق الغسيل يسبب الإكزيما

الإكزيما هي حالة يكون الجلد فيها جافًا وحمضيًا، وينتج ذلك عن طريق مجموعة من العوامل الوراثية أو الآثار البيئية، ما يؤدي إلى الالتهاب.

يمكن للصابون والمنظفات ومساحيق الغسيل أن تهيج الجلد وتساهم في جفافه لأنها تزيل الزيت منه، خاصة أن مساحيق الغسيل البيولوجية تحتوي على إنزيمات (بروتينات تحطيم الدهون وبروتينات أخرى لإزالة البقع)، ويمكن بالفعل أن تتسبب في تهيج البشرة الحساسة، لذلك قد تؤدي إلى تفاقم الإكزيما، ومن المهم أن يتم شطف الملابس جيدا قبل ارتدائها لتجنب تهيج الجلد.

٦- خرافة: علامات بيضاء على الأظافر يعني نقص الكالسيوم

تنمو الأظافر في مصفوفة الظفر، وهي منطقة تحت الجلد في الطرف العلوي من الظفر، وإذا كانت المصفوفة مصابة أو مقضومة بشكل عنيف ينتج عن ذلك عدم انتظام في نمو الظفر، ويصبح محاصرا من الهواء.

وتظهر العلامات البيضاء مع نمو الظفر، لكنها ليست علامة على نقص الكالسيوم.





٧- حقيقة وخرافة: الشمس المشرقة مفيدة

هناك تأثيرات جيدة وأخرى سيئة لأشعة الشمس، لأن ضوء الشمس يتضمن مزيجًا من الأطوال الموجية المختلفة للضوء، بعضها مرئي للعين البشرية، بعضها أقصر من الألوان التي يمكننا رؤيتها (الأشعة فوق البنفسجية) وبعضها أطول (الأشعة تحت الحمراء).

الأطوال الموجية المختلفة لها تأثيرات متعددة على الجلد، ويتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتصنيع فيتامين "د" الضروري لصحة العظام، ودون التعرض لأشعة الشمس يجب الحصول على هذا فيتامين "د" عن طريق النظام الغذائي.

ويستخدم أطباء الجلد أطوال موجية محددة في جرعات يتم التحكم فيها بعناية للحد من التهاب الجلد، وهو علاج هام لبعض الحالات، ولكن عندما يتعرض الجلد للكثير من الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يدمر الحمض النووي لخلايا البشرة ما يؤدي إلى نمو غير منضبط.

وكقاعدة بسيطة، ما لم يكن لديك مرض أو علاج يخاطب جهازك المناعي، فإن أشعة الشمس تعتبر جيدة بالنسبة لك، ولكن دائمًا تجنب حروق الشمس.

المبادئ الأساسية للحفاظ على صحة الجلد:

• يجب أن تغسل بشرتك بانتظام لإزالة الأوساخ، ولكن ليس بقدر كبير يزيل المواد الضرورية للرطوبة والمياه.

• استعمل مرطّبًا إذا شعرت بأن بشرتك جافة مثل مرهم دهني يعمل بشكل أفضل ما لم يكن لديك بشرة معرضة لحب الشباب، وفي هذه الحالة يجب عليك استخدام كريم غير دهني قائم على الماء.

• تجنب الإجهاد إن أمكن، وتناول نظاما غذائيا صحيا وشرب الماء عندما تشعر بالعطش.

• وأخيرًا، احم بشرتك من الشمس باستخدام قبعة وملابس واقية.

