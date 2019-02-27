شكرا لقرائتكم خبر عن هو أنا جعت تانى ليه.. كيف تكون العادات الغذائية الخاطئة سببا فى الجوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي منذ دقائق من وجبتك الدسمة، وفجأة تتساءل "هو أنا جعت تاني ليه ؟! "، هذا السؤال الذى يتكرر على ذهنك بشكل دائم، وعلى الرغم من تناولك الطعام، له أسباب تجعلك ترغب فى تناول المزيد من الطعام!



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موقع healthyeaton ، يجيبك ويوضح لك أنك قد ترتكب الكثير من العادات الغذائية غير الصحية التى تجعلك تشعر بالجوع سريعا، ومن بينها أنك قد تقلل عدد وجباتك، وتكتفي بوجبتين فقط على سبيل المثال، حتي وإن كانت وجبة دسمة وكثيرة الطعام، إلا أن هذا التقليل في عدد الوجبات يحرم جسمك من إدخال عناصر مهمة يحتاجها وبالتالي يضطرب تمثيلك الغذائى فتشعر سريعا بالجوع.



جوع

من المشكلات المسببة للجوع السريع أيضا أن الشخص قد يكون مضطربا في النوم ولا يستطيع النوم بشكل كاف، ما يعرض هرمونات الجريللين والليبتين وغيرها مما يتحكم فى الشهية يعرضه للاضطراب فتشعر بالجوع سريعا، ولذا فالنوم لساعات متواصلة وكافية يساعد على الشعور بالشبع، ومن الأخطاء أيضا أن تظل عطشان ولا تشرب كميات كبيرة وكافية من المياه، فقد يحدث خلط فى الدماغ فتشعربحاجتك للطعام.

كذلك عندما نتوتر أو نتعرض لضغوط فإن هرمون الكورتيزول يشعرك بالرغبة فى تناول الطعام خاصة المالحة والدهنية والحلوة ، فضلا عن أن تناول السكريات أو الكربوهيدرات والحلويات الكثيرة يسبب رغبة شديدة فى تناول الطعام بعد فترة قصيرة جدا.