شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار تناول الكالسيوم زيادة فرص النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم يعد من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، حيث إنه يساعد في مرحلة النمو للطفل، وأيضا يساهم توفره في الجسم للحصول علي عظام قوية وصحة أفضل، ولكن عند الإفراط في تناوله يؤثر علي صحة الإنسان بالسلب، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد الكالسيوم

وعن فوائد تناول الكالسيوم أشار التقرير، إلي تناوله باعتدال يساهم في العديد من الفوائد علي جسم الإنسان، ومنها الحد والوقاية من هشاشة العظام، وتقليل فرص ولادة طفل يعاني من لين العظام، ويحافظ على صحة القولون والأمعاء ويحد من الإصابة بالسرطان به.

وأكد التقرير، إلي أن الوقاية من الإصابة بالحصوات الكلوية من أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم، كما أنه يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه، وهذا يجعله الطعام المثالي في الحد من الإصابة بأمراض القلب، ويقوي الجهاز المناعي ويعمل علي الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، وأيضا يعد من العناصر الهامة للحفاظ علي صحة الأسنان والعظام.

أضرار تناول الكالسيوم

وللحصول علي اضرار تناول الكالسيوم، أشار التقرير إلي أن الافراط في تناول العناصر الغذائية التي تحتوي علي هذا العنصر الهامة من أبرز الأسباب التي تعرض الشخص للتعرض للعديد من الأضرار، ومنها الغازات، الإصابة بنغزات بالقلب وقد يصل الأمر للنوبات القلبية، يترسب نسبة زيادة الكالسيوم في الجسم علي الكلي وبعض اعضاء لجسم مما تشكل خطرا.

تحليل الكالسيوم للاطمئنان علي نسبته

ونصح التقرير، بضرورة قيام نسبة الكالسيوم في الجسم، عن طريق إجراء تحليل خاص بنسبة الكالسيوم في الجسم، ومعرفة إذا كنت تعاني من نقصة أم زيادته.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي تحتوي علي عنصر الكالسيوم، ومنها الأليان والبروكلي والكرنب والأسماك، ولذا تناولهم ولكن دون الإفراط في تناولهم.