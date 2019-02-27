أعراض الذبحة الصدرية وأسبابها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الذبحة الصدرية نوع من أنواع ألم الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب ، وهى واحدة من أعراض مرض الشريان التاجى، وغالبا ما توصف الذبحة الصدرية بانها اعتصار فى الصدر أو ضغط وثقل ، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن ابرز اعراض الذبحة الصدرية هى:

أعراض الذبحة الصدرية



الذبحة

1:ألم فى الصدر أو الشعور بعدم الراحة، والذي يمكن أن يوصف بالشعور بالضغط أو العصر أو الحرقان.

2: ألم شديد في الذراعين، أو الرقبة و الفك والكتف، مع ألم شديد فى الظهر.

3:الغثيان والقىء.

4: الشعور بالتعب والارهاق وعدم القدرة على الحركة.

5: ضيق شديد فى التنفس.

6: التعرق.

7:الدوخة والدوار.

أسباب الذبحة الصدرية



الذبحة الصدرية

تنتج الذبحة الصدرية عن انخفاض تدفق الدم فى عضلة القلب ويتمثل السبب الأكثر انتشارا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب فى مرض الشريان التاجى وهناك نوعان من الذبحة:

1:الذبحة الصدرية المستقرة

عادة ما تنتج الذبحة الصدرية المستقرة عن الإجهاد البدني بسبب (صعود السلم، ممارسة التمارين الرياضية، النشاط البدنى الزائد عن الحد، الضغط النفسى والعاطفى، التعرض لدرجات حرارة باردة، تناول وجبات ثقيلة، التدخين)، يسب ذلك ضيق الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية المستقرة.

2:الذبحة الصدرية غير المستقرة

إذا تكونت الترسبات الدهنية (اللويحات) في وعاء دموي متمزق أو جلطة دموية، يمكن أن تمنع أو تقلل التدفق من خلال الشريان الضيق بسرعة، مما يؤدي إلى خفض تدفق الدم إلى عضلة القلب بشكل مفاجئ وسريع، كما يمكن للذبحة الصدرية غير المستقرة أن تنجم عن الجلطات الدموية التي تحدث انسداد جزئي في الأوعية الدموية للقلب.

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