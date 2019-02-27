6 علامات رئيسية تكشف إصابة طفلك بالاضطراب الغذائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقص الوزن ليس العلامة الوحيدة على أن طفلك يعاني من مشكلة الاضطراب الغذائي الخطيرة التي تدفعه لفقدان الشهية التام أو الشره في تناول الطعام.

وفي هذا الصدد، وبمناسبة أسبوع التوعية بالاضطرابات الغذائية، نقلت صحيفة "صن" البرطانية عن خبراء تغذية بريطانيين أن الصور النمطية حول أنواع الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الغذائية تمنع الناس من الحصول على العلاج الطبي، لذا يجب يجب الانتباه إلى ٦ علامات رئيسية لدى طفلك قد تكشف إصابته بهذه الحالة.





وأكد الخبراء أن فقدان الوزن يعد مؤشرا رئيسيا للاضطراب الغذائي، لكنه بالتأكيد ليس الوحيد، ففي المراحل المبكرة من فقدان الشهية أو الشره، لا تظهر على كثير من الناس علامات فقدان الوزن.

ويمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على أي شخص- بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق- وكثير منا قد يربط بين فقدان الشهية والنساء بشكل خاص، ولكن الدراسات تشير إلى أن ما يصل إلى ربع المصابين هم من الذكور.

وتتركز العلامات الـ٦ الرئيسية في:

1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط.

Advertisements

2- اكتناز الطعام أو إخفاء الطعام.

3- فقدان الشعر.

4- الإمساك.

5- الإرهاق.

6- تغيرات المزاج السريعة.

وذكر الخبراء أن اضطرابات التغذية هي أمراض عقلية خطيرة تؤثر على الناس من جميع الأعمار والجنس، لذا يجب تحدي الصور النمطية ورفع الوعي حتى يتمكن كل من يحتاج إلى المساعدة من الحصول عليها بسرعة.

