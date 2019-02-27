شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب خراج اللثة منها قلة نظافة الفم والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خراجات الفم أمر شائع الحدوث نسبيا ويمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، ولكنها قد تسبب الكثير من الألم فى نفس الوقت.

يمكن أن يؤثر الخراج على مناطق مختلفة من الفم ، بما في ذلك الأسنان وأنسجة اللثة والأنسجة الرخوة المحيطة بتاج الأسنان، تُعرف الخراجات في الفم باسم خراجات الأسنان ، ولكن بعض الأنواع تؤثر على اللثة (خراج اللثة) أو أنسجة اللثة .



اسباب خراج اللثة

ما هو خراج اللثة وأعراضه

الخراج وفقا لتقرير الموقع البريطانى " topdoctors" الذى يصيب اللثة هو تركيز موضعي للقيح الذي يحدث في الأنسجة اللينة من اللثة يؤثر على الأنسجة الرخوة ، أو المنطقة التي يتصل بها اللثة بالسن ، أو الجيوب اللثوية.

إن أحد أهم أعراض خراج اللثة هو الألم ، والذي يظهر في كثير من الأحيان بشكل مفاجئ ، ويتميز بألم عميق مع الشعور بنبضات، و تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

سطح اللثة يكون لامعا بسبب الغشاء المخاطي الذي يمتد على الخراج.

احمرار وتورم فى المنطقة المصابة.

الشعور بطعم سيئ في الفم والرائحة الكريهة .



اسباب تكون خراج باللثة

أسباب خراج اللثة

يحدث خراج اللثة عندما تتسبب البكتيريا الموجودة فى الفم فى حدوث عدوى في الفراغ بين الأسنان واللثة، ولكن بعض خراجات اللثة قد تكون ناتجة عن مرض التهاب اللثة، والذي يسببه ضعف نظافة الفم والأسنان.

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مرض التهاب اللثة : هو حالة التهابية في اللثة تتطور عندما تتراكم اللويحات تحت اللثة، وأيضا تراكم طبقة البلاك التى تحتوى على الكثير من البكتيريا، فعندما لا يتم إزالته من الأسنان من خلال التنظيف المنتظم بالفرشاة و الخيط الطبى ، يمكن أن تحدث عدوى في الأنسجة المحيطة، مما قد يؤدي إلى تكوين خراج.

جيوب اللثة : يمكن أن يحدث خراج اللثة أيضًا بسبب ظهور جيوب عميقة حول السن، جيب اللثة أحد أمراض اللثة التى تتكون عند وجود فراغ بين السن واللثة يتسبب فى عيش البكتيريا العيش فيه، بسبب تراكم فضلات الطعام داخله

ضعف جهاز المناعة : يمكن أن يساهم أيضًا في تكون خراج اللثة لأن جهاز المناعة الضعيف لا يكون قادر على محاربة الالتهابات، و تشمل العوامل التي قد تقلل دفاعات الجسم التعب أو الإجهاد أو الإصابة بمرض مزمن.



طرق منع خراج اللثة

كيفية منع خراج اللثة

الاهتمام بنظافة الفم الجيدة : تعمل على منع خراج اللثة، وهذا يشمل تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان بشكل منتظم، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ، وخاصة بعد وجبات الطعام.

تحديد مواعيد تنظيف الأسنان العادية كل 6 أشهر: لدى الطبيب المتخصص لمراقبة صحة أسنانك واللثة ، وتشخيص المشاكل الفموية مبكراً للوقاية من الأمراض والالتهابات.



كيفية منع خراج اللثة

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