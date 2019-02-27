شكرا لقرائتكم خبر عن حقنة جديدة تخفف الألم الناجم عن التهاب المفاصل في غضون 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج المرضى في كثير من الأحيان إلى مسكنات الألم المضادة للالتهابات، في حين أن هذه المسكنات يمكن أن تلحق الضرر بالمعدة إذا استخدمت لفترات طويلة.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة النقاب عن حقنة جديدة مكونة من مادة طبيعية جديدة تخفف الألم الناجم عن التهاب المفاصل في غضون 24 ساعة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون الأمريكيون أن المادة الكيميائية أكثر حرارة من الفلفل بألف مرة وهى علاج جديد للركبة.

وتحتوي الحقنة الجديدة على مادة راتينيفيراتاكسين (RTX) من نبات يشبه الصبار ويدعى “Euphorbia resinifera”، ويعمل على حرق النهايات العصبية داخل الركبة المسئولة عن نقل إشارات ألم المفصل المتضرر إلى الدماغ، وعندما تتوقف رسائل الألم تنخفض معاناة المريض.

وأظهرت التجربة الجديدة في الولايات المتحدة التى شملت على 30 مريضًا أن حقنة واحدة فى الركبة تسهم في تخفيف الألم الناجم عن التهاب المفاصل في غضون 24 ساعة وتستمر لبعد ثلاثة أشهر.

Advertisements

وجدير بالذكر أن المفاصل تتدهور مع التقدم في العمر بسبب عوامل الخطر التى تشمل: زيادة الوزن ، وتاريخ عائلي لها والإصابات الرياضية، ونتيجة لذلك ، ينكسر الغضروف الموجود في المفاصل ، مما يعني أن العظام تفسد بعضها البعض ، مما يسبب التهابًا وألمًا.

فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم ”الخليج 365” خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]