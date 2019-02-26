شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية تحذر النساء من تناول هذه الأعشاب خلال فترة الحمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت دكتورة مها النمر، استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة وطب الأجنة، نصيحة مهمة للنساء الحوامل خلال فترات الحمل. وشددت “النمر” على عدم تناول النساء الحوامل لعدة أعشاب؛ لما لها من خطورة على صحة الجنين. وقالت أستاذ طب الأمومة والحمل عالي الخطورة عبر “تويتر”: “لا ينصح باستخدام هذه الأعشاب أثناء الحمل (المُرّة -الرشاد -الحلبة -المرامية).

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