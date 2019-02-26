انطلاقُ القافلة الوردية بالإمارات للتوعية بسرطان الثدي.. وريم بن كرم تُوجّه رسالةً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت مسيرةُ فرسان القافلة الوردية التاسعة من إمارة الشارقة، وهي إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه وترمي إلى تقديم فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي على مدار أسبوع كامل.
وستُقدّم العيادات المُتنقّلة هذا العام فحوصات طبية جديدة، لكل المراجعين من الرجال والنساء وعلى طول مسار فرسان القافلة وفي أماكن توقفهم، والتي سوف تشمل الإمارات السبع.
وقالت رئيسة اللجنة العليا المنظّمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، ريم بن كرم، لـ"فوشيا"، إن المسيرة حققت أحد أهدافها في الموسم الماضي، بعد حصولهم على العيادة المتنقلة، وستكون متوفرةً لكل المُتردّدين عليها، موجهة رسالة إلى النساء أن يذهبن إلى هذه العيادات للفحص الطبي عن سرطان الثدي.
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