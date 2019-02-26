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تنتشر أشجار النبق في المناطق الجبلية والصحراوية في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، وهي أشجار كثيفة الأوراق يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار، وثمار النبق ثمار لذيذة الطعم يقبل على شرائها الكثيرين، وهي ثمار تمتاز بالعديد من الفوائد، ويطلق على النبق عدة تسميات مختلفة مثل العبري السويد أو النبك أو السدر، وتسمى شجرة النبق في بعض الأماكن بشجرة الزعرور، ويوجد من النبق عدة أنواع منها النبق الكروي والنبق الذهبي.

فوائد العبري

1 – يقي الجسم من الإصابة بالسرطان، وذلك بفضل احتواء ثمار النبق على مادة اسمها RH-3 تحتوي على مضادات الأكسدة، وقد تم إجراء تجارب على الفئران لمعرفة تأثير هذه المادة، انخفضت حجم التلف الذي أصاب الخلايا، وعاد نشاط البروتينات فيها، كما ساعدت هذه المادة في حماية الخلايا من الإشعاع وفق دراسة نشرتها مجلة علمية طبية في الهند، تم إجراءها حول التأثير الكيميائي في الخلايا السرطانية البشرية.

2- يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، تستخدم ثمار النبق في علاج مشاكل القلب، حيث أثبتت دراسات طبية تم إجراءها على الفئران أن آثار ثمار النبق على الفئران المصابة بالسكتة الدماغية، حيث تم العلاج بتناول الفئران بمسحوق النبق المجفف، وتم نشر الدراسة في المجلة الطبية الشهيرة “علم السموم والدروس الدقيقة” حيث انخفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة، وتناقص معدل ضربات القلب ومقدار الدهون الثلاثية والكولسترول، وتم تقليل مقدار الضغط على الأوعية الدموية الصغيرة داخل القلب، وعززت هذه النتائج دراسة في مجلة صينية كشفت على أن ثمار النبق يوجد بها فلافونات تساعد على تدفق الدم إلى القلب عن طريق تنظيم البروتينات في الجسم.

3- يحافظ النبق على صحة البشرة والشعر، يوجد في ثمار النبق مادة زيتية تحتوي على حمض البالميتيك أحد مكونات الجلد البشري، ما يجعل من النبق علاجا ملائما للحروق والالتهابات الجلدية،وشفاء الجروح والأمراض، إضافة إلى احتواء هذا الزيت على خصائص تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية فيساعد على تجديد البشرة، ويمنحها الشعر الصحة واللمعان، ويستخدم الطب الشعبي والبديل ثمار النبق في منع حروق الجلد، ومن استخدامات النبق أيضا علاج الأضرار الناتجة عن الأشعة السينية وعلاج التقرحات والالتهابات الجلدية، وعلاج البثور السوداء وحب الشباب ومنع جفاف الجلد وعلاج الأكزيما.

4- المحافظة على صحة العين، تحتوي ثمار النبق على الكاروتينات التي تفيد صحة العين وهي ألفا كاروتين وبيتا كاروتين، حيث تقلل من فرص الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، كما تحتوي ثمار النبق على الزياكسانثين والليكوبين وبال- كريبتوكسانثين، لذلك يعتبر زيت النبق مضاد قوي للأكسدة لاحتوائه على مستوى مرتفع من الكاروتينويد.

5- تقليل الدهون والكولسترول والوقاية من الإصابة بالجلطات، توجد مادة الفلافنويدات في ثمار النبق وتعمل على تثبيط أيض السكر وتقلل نسبة السكر في الدم، كما أن زيت بذور النبق يقلل من حجم الاحتشاء الحاصل بعد انسداد الشريان الدماغي الأوسط، حسب تجربة على الفئران.

6- يقي من احتشاء الدماغ الإقفاري، تحتوي ثمار النبق على العديد من الآثار المضادة للأكسدة إذ تحتوي ثمرة النبق على مواد مضادة للأكسدة، كما تتميز بقدرتها في تثبيط عمليات الأكسدة التي تنتج عن النيكوتين في كريات الدم الحمراء، وتمتاز ثمار النبق بامكانياته الفعالة فى القضاء على الجذور الحرة للخلايا، كما تقي من تلف الحمض الريبي وموت الخلايا، كما تحمي من الأضرار التأكسدية الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت.

7- يعالج العديد من الأمراض ومكافحة العدوى وإبطاء علامات التقدم في السن، كما تساعد ثمار النبق على طرد البلغم وعلاج مرض الربو والآلام الصدرية بما في ذلك الذبحة الصدرية.

8- تقوية القدرة المعرفية، تمتاز ثمار النبق بقدرتها الفائقة في تقوية القدرات الادراكية والقدرة على التفكير وخصوصاً لكبار السن.

9- تقلل ثمار النبق سمية العلاج الكيميائي للسرطان وتعززمن أداء جهاز المناعة وتساعد في علاج الأمراض المعوية وأمراض المعدة بما فيها التهاب المريئ الارتجاعي والقرحة، كما تعالج جفاف العين ومرض العشى الليلي، كما تعتبر مصدراً إضافياً للبيتا كاروتين وفيتامينات أ وج وهـ، والأحماض الأمينية والمعادن والأحماض الدهنية.

10- تستخدم ثمار النبق في تصنيع الأطعمة ومستحضرات التجميل، كما تستخدم ثمرة النبق في صناعة بعض الأطعمة.

فوائد النبق للتخسيس

1 – تساعد ثمار النبق في المساعدة في تقليل وإنقاص وزن الجسم والتنحيف لاحتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

2- يمتاز النبق باحتوائه على كمية قليلة من الدهون، والألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم.

3- يعطي شعوراً بالشبع ويمنع تناول كميات كبيرة من الطعام، كما يحتوي على مركبات تساعد في حرق دهون الجسم وتخليصه من الترهلات.

4- يدخل النبق في تصنيع العديد من الأدوية والعقاقير.

5- يحافظ على صحة الجلد والبشرة ويمنحها النضارة والحيوية.

6- يقوي العظام ويحافظ على صحتها ويساعد في التئام الكسور.

7- ينشط إفراز الهرمونات الجنسية، ويزيد من القدرة الجنسية والرغبة الجنسية بشكل عام، ويزيد القدرة على الانتصاب.

8- ينظم الدورة الشهرية ويساعد في منع الإصابة بالإجهاض، كما أنه يفيد صحة الأم الحامل والجنين.

9- يعالج المشاكل التي تصيب الرحم، ويخفف من أعراض متلازمة انقطاع الدورة الشهرية.