كلّ ما تودّين معرفقته عن الاضطرابات الجنسيّة عند الأطفال مع الدكتور أمين الجوهري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الدكتور، أمين الجوهري، على الاضطرابات الجنسية عند الأطفال، مؤكدًا، بأنّها مشكلة صحية اجتماعية، تتواجد في كثير من المجتمعات، وتترك أثارها السلبية على الأسرة، والفرد على حدّ سواء.

واستشهد الدكتور الجوهري، رئيس جمعية الاضطرابات الجنسية العالمية، خلال حديثه لـ"فوشيا"، عن حالات واقعية، وصادمة مرّتْ عليه، خلال الفترة الماضية، في مستشفى برجيل بدبي.

كما تحدّث الدكتور، عن شكل الاضطرابات الجنسية عند الأطفال، وأسبابها، وطرق الكشف عنها، لتفادي أخطارها.

التفاصيل في الفيديو التالي: