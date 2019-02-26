شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تعالج بالنوم.. نزلة البرد والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل للنوم فوائد؟.هل يستطيع النوم علاج بعض الأمراض؟ وما هي تلك الأمراض؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لما نشره موقع "webmed"، الذي أكد أن هناك بعض الأمراض تحتاج للنوم، لأنه يساهم في علاجها بشكل كبير، ومنها:

-نزلة البرد.. فيروس يصاب به الجسم، ويتطلب الراحة التامة لمساعدة الجسم على مقاومة هذا الفيروس، فالنوم يساهم في إفراز الجسم بعض الهرمونات التي تساهم في رفع الجهاز المناعي، ولذا لا تتردد في أخذ القسط الكافي من النوم.

-الصداع..هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، ولكن أبرزها الإجهاد والتوتر والقلق، وهذا يزيد من شعورك بالصداع، ولكن في حالة أخذ القسط الكافي من النوم، فأنت تعمل على تخلص جسمك من ألم الصداع.

-آلام العظام وخاصة الظهر والرقبة..عند التعرض لمشكلة ما في العظام يتطلب الأمر للراحة، وهذا ما يوصي به العديد من أطباء العظام، والهدف هو تقليل الضغط علي العظام وعدم تحركها بطريقة خاطئة تتسبب في الكثير من الألم.

-ارتفاع ضغط الدم..من المتعارف عليه أن ارتفاع ضغط الدم من الأمور التي يصاب بها الكثيرون، نتيجة للإصابة بالإجهاد والأرق، ولذا عليك التخلص من هذا الشعور السلبي، عن طريق أخذ القسط الكافي من النوم.

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