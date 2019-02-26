انت الان تتابع موضوع بعد كم يوم تظهر اعراض كورونا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

فيروس كورونا واحد من بين الأمراض التي تنتشر عن طريق العدوى ويعد فيروس كورونا من بين أنواع الفيروسات التي تتسبب في إصابة الثدييات بالزكام، ويتم الشفاء من بعض أنواع كورونا عدا نوعين يتسببون بالوفاة.

وقت ظهور اعراض مرض كورونا

يعد فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر وهو من الفيروسات التي تنتشر بين الثدييات وبعضها البعض ويصيب البشر أيضا، وتظهر أعراض المرض على الشخص المصاب بعد أن يصاب بالفيروس بفترة من 3 وحتى 7 أيام ومن الممكن تمييز ذلك المرض من خلال الأعراض التي تظهر على المريض وهي على النحو التالي :

1- أن يعاني الشخص المصاب من ألم في المفاصل.

2- التعب والارهاق العام في الجسم مع الصداع.

3- التهابات حادة في منطقة الحلق.

4- ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

5- صعوبة خلال فترات التنفس مع السعال الشديد.

6- تلف والتهابات في الحويصلات الهوائية.

7- تورم شديد في أنسجة رئة المريض.

8- وفي حالة إن تفاقمت تلك الأعراض من الممكن أن يتعرض الشخص إلى فشل كلوي.

كيفية انتشار فيروس كورونا

وجدير بالذكر أن الكثير من الحالات قد فقدت حياتها نتيجة الإهمال في العلاج فقد تمكن فيروس كورونا من منع وصول الأكسجين إلى الدم ومن ثم تعرض العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم إلى قصور في أدائها الوظيفي وينتشر فيروس كورونا من خلال عدة طرق وهي على النحو التالي :

من شخص إلى آخر

من الممكن أن ينتقل الفيروس المسبب لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو فيروس كورونا من شخص إلى آخر، بمنتهى السهولة ومن الملاحظ أن أكثر الحالات انتشارا هي العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين المصابين وبين مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

من الحيوان إلى البشر

على الرغم من عدم التوصل إلى الطريقة التي يتم من خلالها انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان إلا أنه من المعتقد أن الجمال العربية هي الحيوانات التي لديها القدرة على حمل فيروس كورونا وسهولة نقله إلى الإنسان.

العلاج والوقاية من فيروس كورونا

وعن علاج ذلك المرض فإنه لا يوجد حتى يومنا هذا علاج خاص بتلك الحالة المرضية ولكن يلجأ الأطباء على التخفيف من الأعراض الجانبية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض ولم يتم حتى اليوم تطوير لقاح للوقاية من الفيروس ولكن يوجد بعض الإجراءات الهامة التي من الممكن من خلالها الوقاية والحد من انتشار الفيروس ومن بين طرق الوقاية من ذلك الفيروس ما يلي :

1- غسل الأيدي جيدا عدة مرات على مدار اليوم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ومن الممكن اللجوء إلى معقمات الأيدي التي تحتوي على نسبة من الكحول لقتل الفيروسات.

2- ممنوع منعا باتا الاقتراب من الفم أو الأنف أو حتى العيون قبل تنظيف الأيدي جيدا.

3- طبخ الأطعمة بشكل جيد وتجنب تناول الأطعمة المطهية في ظروف بيئية غير صحية.

4- في حالة العطس يتوجب على الشخص تغطية الأنف والفم بالمناديل على أن يتم التخلص من تلك المناديل على الفور وغسل الأيدي.

5- تناول الخضروات والفواكه ولكن يتم غسلها بشكل جيد قبل التناول.

6- في حالة إن بدت أعراض المرض على بعض الأشخاص من الأفضل تجنبهم وعزلهم عن المجموعات حتى التأكد من الأمر.

7- في حالة ظهور المرض لابد وأن يحصل المريض على الرعاية الطبية الكافية حتى يشفى.

8- في حالة الشك في إصابة أحد بفيروس كورونا لابد من الإبلاغ عنه لدى المنظمات الصحية المختصة.

9- تعقيم الأسطح التي تقوم بلمسها داخل المنزل بشكل جيد للتخلص من الجراثيم والفيروسات.

10- عند التعامل مع الحيوانات لابد من الحرص الشديد وغسل الأيدي جيدا بعدها خاصة في حالة التعامل مع الجمال.

نظرا لخطورة هذا الفيروس تقوم العديد من المؤسسات الصحية بتوفير التوعية الكاملة والاعلان عن طرق التعامل مع الأشخاص المصابين لعدم انتشار العدوى وتوفير أماكن خاصة لعلاج الحالات الصعبة مع محاولات تلك المؤسسات في البحث عن حلول وعلاج فعال لهذا المرض.

حقائق هامة عن فيروس كورونا

1- لقد تم اكتشاف هذا الفيروس في المملكة في عام 2012م، وهو يشكل خطرا كبيرا على الجهاز التنفسي ويطلق عليه متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

2- فيروس كورونا من أكبر الفيروسات التي تظهر من ضمن أعراض البرد والرشح وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

3- يؤكد الكثير من الباحثين أن السبب الرئيسي في انتشار هذا الفيروس الجمال المصابة وتعامل الانسان معها.