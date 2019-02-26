فوائد و طريقة ” تمارين الخمسة ميل “

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تمرين خمسة ميل مهم جدا و مفيد جدا ، إنه تمرين بديل للمشي ، و هو مفيد جدا للجسم و يعمل على زيادة سرعة حرق الجسم ، كما أنه يعمل على حرق الدهون في الجسم للتخلص من الوزن الزائد ، يحفظ الجسم الدهون المتراكمة في أجزاء مختلفة من الجسم ، كما أنه يحفظ البكتيريا من جميع مناطق الجسم.

تمرين الخمسة ميل

يتكون التمرين من خمسة أقسام ، كل قسم له طول ميل واحد ، الميل الواحد يتطون من كيلو و ستمائة متر ، و يجب أن يتم هذا التمرين في ساعة واحدة تقريبًا ، و نتيجة هذا التمرين هو المشي حوالي 8 كيلومترات ، أعرب الكثير من الناس عن إعجابهم بهذا النوع من التمرين ، و هو مميز جدا ، يفقد الوزن بسرعة و يحرق الدهون و بشكل خاص تلك الدهون التي تتركز في جميع أنحاء الجسم بسهولة و بسرعة ، و يقلل من حوالي 3 كيلوغرامات في حوالي 10 أيام.

فوائد تمرين الخمسة ميل

– فوائد ومزايا هذا التمرين هو أنه يعمل على تنحيف الجسم بطريقة رائعة ، كما أنه ينحت الجسم و يزيل جميع الدهون المركزة في مناطق مختلفة من الجسم بطريقة رائعة و سريعة ، و مزايا هذا التمرين أيضا هو تجديد و تنشيط الدورة الدموية في الجسم ، و اللجوء للذهاب إلى النادي.

– هذا التمرين هو الأفضل ، الأسهل و الأسرع ، مفيد جداً للجسم ، و لتحقيق الهدف الذي تريده بسهولة ، هو تحقيق جسم رشيق و صحي في الوقت المناسب ، و هذا التمرين سهل التطبيق أيضاً ، مما يعني أن ما ليس لديه القدرة على الذهاب إلى النادي أو المشي على الطريق أو الذهاب إلى مكان المشي ، يمكن استخدامه و تطبيقه على المنزل لفترة قصيرة من الوقت الحصول على أفضل و أسرع النتائج.

– تمرين خمسة أمتار ينحت جميع أجزاء الجسم بطريقة رائعة و سريعة ، و يعمل على التخلص من الدهون المركزة في جميع المناطق ، و خاصة الأرداف و منطقة البطن ، و هذه المناطق تسبب الكثير من المضايقات.

– كما أنه يعمل بمعنى السعادة و الحيوية ، و يعمل في انبعاث الطاقة الإيجابية في أيامنا ، من خلال تجديد و تنشيط الدورة الدموية في الجسم ، لذلك أفضل ممارسة التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى العمل ، لأنه يعطينا الراحة لمواجهة ضغوط الحياة اليومية.

– يمكن ممارسة هذا النوع من التمارين في أي مكان ، مما يعني أنه ليس من الضروري الذهاب إلى النادي أو مكان للمشي ، و لكن يمكنك التدرب في المنزل و ستحصل أيضًا على أفضل النتائج.

– تجريب خمسة أميال أيضا يحرق و يذيب الدهون في جميع أنحاء الجسم بسرعة و بشكل جميل ، و يمكن الحصول على أفضل النتائج بعد شهر من التمرين.

– بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا التمرين مناسب لجميع الفئات العمرية ، باستثناء المريض أو المرأة الحامل أو الذي يعاني من مشكلة صحية ، راجع الطبيب أولاً.

– هذا التمرين سهل أيضًا ، فهو ليس مرهقًا مثل التمارين الأخرى التي تحتاج إلى الأجهزة ، على سبيل المثال ، لأنها تحرك جميع أجزاء وعضلات الجسم ولا تقتصر على منطقة معينة.

فوائد المشي

حرق السعرات الحرارية

يمكن أن يساعدك المشي على حرق السعرات الحرارية ، و حرق السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن ، و يعتمد حرق السعرات الحرارية الفعلي على عدة عوامل ، منها سرعة المشي ، و المسافة المقطوعة ، و التضاريس (ستحرق مزيدًا من السعرات الحرارية التي تمشي فوق المرتفع مما تحترق على سطح مستوٍ).

تقوية القلب

المشي ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا ، خمسة أيام في الأسبوع يقلل من خطر بمرض القلب التاجي ، و قد تزيد مخاطرك أكثر عند زيادة المدة أو المسافة التي تقطعها في اليوم الواحد.

يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم

قد يساعد المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام على خفض نسبة السكر في الدم ، و هناك دراسة صغيرة وجدت أن تناول 15 دقائق سيرا على الأقدام ثلاث مرات في اليوم (بعد وجبة الإفطار والغداء والعشاء) عملت على تحسين مستويات السكر في الدم أكثر من أخذ على بعد 45 دقائق سيرا على الأقدام في نقطة أخرى خلال اليوم.

يخفف آلام المفاصل

يمكن أن يساعد المشي على حماية المفاصل ، بما في ذلك الركبتين و الوركين ، هذا لأنه يساعد على تليين و تقوية العضلات التي تدعم المفاصل ، و قد يوفر المشي أيضًا فوائد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل ، مثل الحد من الألم ، كما أن المشي من 5 إلى 6 أميال في الأسبوع قد يساعد أيضًا في الوقاية من التهاب المفاصل.