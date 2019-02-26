شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تشقق القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد نتعرض فى فصل الشتاء لتشققات القدمين وهى من المشاكل الشائعة والتى تسبب الضيق والإحراج عند السيدات، ويلجأن للكريمات والوصفات الطبيعية المختلفة التى تساعد على ترطيب وعلاج التشقق، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تشقق القدمين وفقا لما ذكره موقع amope

القدمين

س: ما هى أسباب تشقق القدمين ؟

ج:

1: عدم وجود الرطوبة هو السبب الاكثر شيوعا للكعوب المتشققة.

2:نقص الفيتامينات والمعادن والزنك يؤثر على صحة الجلد ويسبب تشققات الجلد.

3:الاصابة ببعض الامراض الجلدية ومنها الاكزيما ومرض الغدة الدرقية والسكر.

4:ارتداء أحذية غير طبية تسبب تشقق القدمين.

5:عدم تجفيف القدمين يسلب الزيوت الطبيعية من الجلد وبالتالى يسبب تشقق القدمين.

س: ما هى أعراض تشقق القدمين؟

ج:

1: جفاف القدمين ووجود جلد متحجر وصلب.

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2:ظهور بقع وقشور على القدمين.

3:الحكة الشديدة والطفح الجلدى.

4:تشققات فى القدمين.

5: نزيف القدمين فى بعض الاحيان.



ترطيب القدمين

س: ما هو علاج تشقق القدمين ؟

ج:

1:الاهتمام بنظافة القدمين وتجفيفها.

2: ترطيب القدمين بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والجرجير واللوز.

3:الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامين سى والكالسيوم والحديد والزنك.

4:الحفاظ على وزن الجسم والتخلص من السمنة وتراكم الدهون.

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