انت الان تتابع موضوع الفرق بين جل الصبار 92 و 99 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

جل الصبار مفيد أغراض مختلفة للبشرة و الشعر و الأغراض الطبية ، فهو الحل الأمثل للحروق ، الخدوش ، البثور ، الندبات ، الشعر الخفيف ، وأكثر! سنقوم ببساطة بنثر ورقة من النبات ، ثم نضغطها على المنطقة المصابة ، ونتركها تقوم بهذا العمل.

يبدو أن العلماء أبدوا اهتماما بهذا النبات المعجزة أيضا ، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن جل الصبار و مستخلصاته لها خواص شفاء الجلد و تقويته ، و قد ثبت أن أوراق النبات و جذوره و مستخلصاته تحتوي على العديد من مكونات العناية بالبشرة بما في ذلك “الفيتامينات ، الإنزيمات ، المعادن ، السكريات ، اللجنين ، أحماض الساليسيليك ، والأحماض الأمينية“.

جل الصبار 92%

انها مصنوعة من 92 ٪ من مستخلص أوراق الصبار من ولاية كاليفورنيا ، تليها الكحول بنسبة غير محددة ، و كان من المرجح إضافتها للتأكد من أن المنتج يمتصه الجلد بشكل أسرع ، و كذلك قتل مسببات الأمراض بمجرد فتح المنتج ، و بعض المكونات مثل هيالورونات الصوديوم ، و استخراج زهرة الكالندولا ، و مستخلص النعناع قد تحمل فوائد إضافية إذا كانت دقيقة ، و ضع في اعتبارك أن كمية قليلة من العطور تضاف إلى المنتج.

جل الصبار 99%

– و هو منتج مكون من مستخلص أوراق جل الصبار بنسبة 99% ، تأتي النباتات التي يستخدمونها من جزيرة جيجو في كوريا ، التي تشتهر بتربة غنية بالمغذيات بفضل بركانها المقيم ، أنها بأسعار معقولة من “جمهورية الطبيعة” ، الجل متاح أيضا في أنبوب التغليف.

– بما أن مستخلص جل الصبار يشكل 99٪ من المنتج ، فإن كل شيء آخر في قائمة المكونات يجب أن يتكون من 3 مل ، و قد لا يكون هناك فرق كبير ، لكني يحتوي على حفنة من الفاكهة ، و الزهور ، و مستخلصات الأعشاب ، و الانتينات ، والراكتوباسيلوس / الألوفرات في الخليط.

فوائد جل الصبار

تعزيز شفاء الجروح

يستخدم الصبار عادة كدواء موضعي ، بمعنى أنه يحك على الجلد و أجزاء الجسم الخارجية الأخرى بدلاً من تناوله عن طريق الفم ، لطالما استخدمت الألوة فيرا لعلاج الحروق ، والقروح ، بما في ذلك حروق الشمس ، و قد وجدت دراسات متعددة على الصبار أن استخدام الجل على الجروح يمكن أن يسرع عملية الشفاء بنسبة تصل إلى 9 أيام ، أعلى من الأدوية التقليدية الأخرى.

جل الصبار يمنع تراكم البلاك الأسنان

يمكن أن تؤدي نظافة الفم غير الصحية أو صحة الفم غير المقيدة إلى أمراض اللثة والأسنان المختلفة ، و يعد الحد من تراكم البلاك في الأسنان أحد أفضل الطرق لمنع حدوث ذلك ، ويساعد على تهدئة التهابها و تضرر اللثة.

علاج الإمساك

يستخدم الجل لمكافحة الإمساك ، و هذا لأن الطب التقليدي يعتقد أن جل الصبار لديه الكثير من الفوائد للجهاز الهضمي ، وأحد هذه الفوائد هو مكافحة الامساك، ومن المعروف ان Barbaloin ، المعروف أيضا باسم aloin لديها خصائص ملين ، هذا يعني أنه لديه القدرة الإمساك على مساعدة عضلات الأمعاء بالتعاقد مما يؤدي إلى حركة أمعاء أكثر سلاسة وسهولة.

منع التجاعيد و شيخوخة الجلد

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل عمر الجلد يكبر بسرعة بسبب انخفاض مرونة خلايا الجلد و الألياف ، و السبب واحد لهذا هو بسبب عدم وجود الكولاجين والرطوبة في الجلد ، و هذا يتسبب في ترهل الجلد و يجعل الشخص الفقير يعاني منه أكبر من عمره ، و لحسن الحظ ، أظهرت الأبحاث أن الألوة فيرا لها خصائص تساعد على منع البدء المبكر في شيخوخة الجلد ، حيث تمت ملاحظة أن جل الصبار زاد من إنتاج الكولاجين في الجلد وتحسين مرونة البشرة.

يساعد في قرحة الفم

– تقرحات الفم شائعة جدا و عادة ما تكون قروح غير مؤذية تحدث في أفواهنا ، قد تكون قرحة الفم غير ضارة ولكنها بالتأكيد غير مريحة للعيش معها ، و غالبا ما تحدث على الشفاه و اللسان ، أو داخل الخدين ، وغالبًا ما تختفي هذه القرح بعد أسبوع أو أسبوعين.

– أظهرت دراسة حديثة أجريت في عام 2013 قدرة الألوة فيرا على شفاء تقرحات الفم بشكل أسرع من تركها تشفى من تلقاء نفسها ، في البحث الذي أجري 180 شخصا مع قرح الفم المتكررة أعطيت بقع الألوة فيرا على المنطقة المصابة.

– أسفرت نتائج البحث على الألوة فيرا أن حجم القرحة انخفض بشكل كبير بسبب وجود عديد السكاريد Acemannan في هلام الألوة فيرا. ومما يثير الدهشة أن دراسة أخرى لم تظهر النتيجة نفسها فحسب ، بل أظهرت أيضًا قدرة الألوة فيرا على تخفيف ألم قرحة الفم ، كما أن الجل يساعد في علاج العديد من الأمراض الأخرى و المشاكل الجلدية و منها الصدفية.