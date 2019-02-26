طريقة اعداد وتحضير ايدام لحم هندي

القاهرة _ لايف ستايل المقادير

- لحم الخروف : 500 غراماً (مقطع مكعبات متوسطة الحجم مسلوقة ومصفاة)

- مرق دجاج : كوب (أو اللحم)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات ومقلية)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم شرائح)

- بهارات المسالا الهندية : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة)

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع مكعبات ومفروم) طريقة التحضير

1. ضعي اللحم في صينية ثم وزعي الطماطم المفرومة فوقها. 2. أضيفي المرق وبودرة الكاري وبهارات المسالا فوق اللحم والطماطم والمرق. 3. وزعي البطاطس والجزر والباذنجان والبصل. 4. وزعي الزيت النباتي والبقدونس. 5. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 220 لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماماً. 6. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل أو خبز النان. قد يهمك أيضا: ​طريقة إعداد الدجاج المحشي في خُطوات باللوز أو الصنوبر المقلي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجمبري والكزبرة الخضراء

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