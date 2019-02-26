شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بغذاء ملكات النحل.. هيعالج قرحة المعدة وينشط الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غذاء ملكات النحل ينتج من النحل والعسل الأبيض، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإسنان، ولصحته، وكل ذلك سيتم التعرف عليه وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

فوائد غذاء ملكات النحل:

- يساهم غذاء ملكات النحل في علاج قرحة المعدة، وذلك لأنه يحتوي علي العديد من الخصائص الهامة في ذلك.

- يعد غذاء ملكات النحل من الأطعمة الجيدة التي تساهم في تنشيط خلايا الجسم، والحد من الشعور بالكسل، ولذا فإن تناولك لها يعمل علي تجديد خلايا الجسم أجمعه.



غذاء النحل

- يعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وإمداده بالعديد من العناصر التي يحتاجها.

- من أفضل الأطعمة التي تزيد من شعورك بالراحة والسعادة، فلا تترد في تناولها، لأنها تقضي علي الشعور بالاكتئاب والتوتر والقلق.

- يعد من الأطعمة الجيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، فهو فاتح قوي للشهية.



فوائد غذاء ملكات النحل

-غذاء ملكات النحل يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة والقوية التي تساهم في العلاج الأنيميا وفقر الدم.

-لمن يعاني من مشاكل في المعدة عليك تناول غذاء ملكات النحل، فهي من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل قوي في تنظيم عملية الهضم.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]