انت الان تتابع موضوع بالصور قائمة ادوات نظافة الوجه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يؤدي لحرق حيث انه من اهم الامور التي يجب الاهتمام بها هي العناية بالبشرة، والمواظبة عليها حيث ان وجه المرأة يعد المظهر الخارجي لها، حيث انه بالعناية بالبشرة وتنظيفها يؤدي لنضارتها وجمالها، وهذا يقلل على استخدام مستحضرات التجميل، وكذلك المواد الخافية للعيوب، وعملية تنظيف البشرة وكذلك تنظيفها لا يتم بشكل عشوائي، حيث ان أي خطأ وتشوه الجلد، فهناك بعض الادوات والخطوات التي يجب اتباعها لكي نحافظ على بشرة نضرة ونظيفة.

ادوات تنظيف البشرة

حيث يوجد الكثير والعديد من ادوات تنظيف البشرة ومنها:”

ـ فرشاة الوجه

حيث انها من احدث الادوات التي تستعمل في تنظيف البشرة وتطهيرها، وهي كفرشاة الاسنان الكهربائية في آلية عملها، حيث انه يتم مسكها باليد، وفي اعلاها فرشاة من الشعيرات الناعمة، وحيث ان من خلال هذه الفرشاة وضع المطهر الخاص الذي يتم استخدامه للوجه، وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرشاة ونقوم بتمريرها على البشرة على جميع الجهات، مع انه يجب ان نأخذ في الاعتبار ان تكون الشعيرات لها مواصفات خاصة بطبيعة البشرة.

ـ إسفنجة الشبك المتداخل

فهي عبارة عن اسفنجة تكون من الألياف غير المنسوجة المتداخلة، ويكون استخدامها تنشيط وتطهير المسام، ولها اربع درجات مختلفة، وذلك من حيث قوتها التي تكون معتمدة على الصلابة والقوة، وهي تستخدم بعد وضع المرطب عليها ونقوم بتدليك البشرة بها.

ـ اقمشة الوجه المختلفة

وهي تعتبر من ادوات التنظيف الاكثر شعبية، ويتم استخدام البعض منها بان نقوم ببله بالماء وندخل به رغوة الصابون، ثم نقوم بوضعها على البشرة في صورة قناع، لفترة من الزمن في حدود خمسة عشر دقيقة، ونتركها على الوجه حتى يتسرب الماء والصابون لمسام البشرة، وهذه الاقمشة من افضل ادوات التنظيف لجميع انواع البشرة، وكذلك الاسرع لتنظيف البشرة.

ـ كيس التطهير

هو كيس يتكون من نوعين من الاقمشة، وتكون هذه الاقمشة بها ثقوب مختلفة الاقطار، ويكون بها مطهر، وهي تكون مقترنة كميته بالثقوب المكونة من هذا الكيس.

طرق تنظيف البشرة في البيت

ـ التقشير

وهو واحد من اهم الخطوات في عملية تنظيف البشرة، لأنه يقوم بتنظيف البشرة بعمق، ويعمل على ازالة خلايا الجلد الميتة، فتتم عن طريق خلط كميات متساوية من العسل والحليب والبودرة.

ونضعه على الوجه بحركات دائرية بأطراف الاصابع، ويدلك الوجه جيدا وكذلك الرقبة، ويغسل بعد ذلك بالماء الفاتر، ثم نمرر على الوجه قطنة مبللة بماء الورد لإضفاء الحيوية والنضارة للوجه.

ـ البخار

حيث ان البخار يعمل على ازالة الدهون المتراكمة في الوجه، والتي لا يتمكن التقشير من ازالتها، وكذلك يساعد على تفتيح مسام البشرة، ويتم ذلك عن طريق ان نقوم بتحضير اناء به ماء مغلي مع اضافة ماء ورد واللافندر، ثم نقرب الوجه اليه ولمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ثم نمسح الوجه بقطنة، مع الضغط القليل عليها حتى يتم ازالة كافة الدهون، وبعد ذلك نمرر مكعب من الثلج على الوجه كاملا، وذلك لقبض المسام.

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ـ الترطيب

حيث يجب على السيدة ان تهتم بترطيب بشرطها بشكل يومي وذلك لكي تتجنب ظهور الشوائب، وذلك باستخدام بعض الزيوت الطبيعية مع اضافة الجلسرين اليها حتى يعطي الوجه الاشراقة والنضارة.

ـ شد البشرة

ويكن ذلك بخلط معلقان من اللبن الرايب، ومعلقة من عصير الليمون، ونقوم بوضعه على البشرة، وتكون نظيفة، ونتركه حتى يجف، فنشعر بان القناع يشتد على البشرة، فنقوم بتركه ساعة، بعد ذلك نشطفه بالماء البارد، ويمكن عمل هذا القناع من مرتين لثلاثة في الاسبوع.

ادوات نظافة الوجه للأطفال وكذلك الاستحمام

ـ حوض الاستحمام المناسب للطفل

حيث انه من الافضل ان يكون حوض بلاستيك ليسهل تحميمه بأمان، وذلك قبل بلوغه سن الستة اشهر بعد ذلك يكون الاستحمام في حوض الحموم العادي.

ـ ميزان الحرارة

حيث ان ميزان الحرارة يتم استخدامه لقياس حرارة الماء الملائم لاستحمام الطفل، ومن الممكن ان نقدر درجة حرارة الماء بملمس اليد.

ـ شامبو الاستحمام

عند استحمام الطفل يجب اختيار الشامبو المناسب للأطفال والخاص بشعر الطفل، وهناك العديد والانواع المختلفة التي يكون بها خاصية منع نزول الدموع..

ـ غسول الوجه والجسم

حيث يجب استخدام غسول ملطف لبشرة الطفل وهناك الكثير من مستحضرات المناسبة والتي تحافظ على ملمس جلد الأطفال.

ـ ليفة الاستحمام

وهي ليفة اسفنجية وتكون هي النوع المناسب لتنظيف جسم الطفل ولا تحدث خدوش او تجريح لبشرة الطفل .

ـ منشفة الطفل

حيث ينصح باستخدام منشفة قطنية وتكون ناعمة الملمس لكي تجفف بشرة الطفل، وفي بعض الاحيان يأتي معها قبعة لتنشف راس الطفل.

ـ زيت التدليك

وهو عبارة عن زيت يتم رشه على جسم الطفل ويكون بعد ان يتم استحمامه، وعادة يكون في المناطق المعرضة للالتهاب كما انه يعطي الجسم الرائحة الفواحة وتمنحه رطوبة.

ـ معطر الجسم وقطن طبي ومناديل مرطبة

فيجب تعطير جسم الطفل وكذلك نستعمل كرات القطن لتنظيف حول الرقبة ووراء الاذنين، واستخدام المناديل المبللة لنظافة وتطير البشرة.