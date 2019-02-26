انت الان تتابع موضوع اضرار مشد البطن للرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مشد البطن المعروفة باسم الكورسيهات، مصنوعة من نسيج قوي، ومثبت في الأمام مع خطافات، ويعمل على أغلاق الظهر مع الأربطة القابلة للتعديل، وتم إدخال فتحات معدنية لربط الكورسيه في فرنسا في عام 1828، وسمح هذا الابتكار التقني بتضييق الخصر بإحكام، وأحيانا ما يصل إلى 17 بوصة مما أوجد شخصية الساعة الرملية العصرية الشهيرة خلال القرن التاسع عشر، وكثيرا ما كانت النساء مغروسة بشدة في تقييد تنفسهن مما أدى إلى الضعف، ويمكن أن يؤدي ضغط أعضاء البطن بالمشد إلى ضعف عملية الهضم وبمرور الوقت يمكن أن تتعرض عضلات الظهر للضمور، وفي الواقع أدت الكورسيهات الشديدة على المدى الطويل إلى تشوه القفص الصدري، ويمتلك متحف هنترية مثالا على القفص الصدري الذي يظهر الضرر الناجم عن الكورسيه، والأطباء وصفت هذه الأعراض بأنها تسبب مرض فقر الدم .

إيجابيات وسلبيات مشد البطن على الرجال

فيما يلي الإيجابيات لمشد البطن :

1- يوفر وسيلة فعالة لانقاص الوزن .

2- يمكنك ارتدائه تحت ملابسك .

3- مصنوعة من مادة مرنة يمكن أن تناسب أي شكل وحجم الجسم .

4- ارتداء هذا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن مما يساعد على زيادة احترام الذات لدى الشخص ليصبح صحيا ومناسبا .

سلبيات مشد البطن :

على الرغم من أن مشد البطن هو أفضل شيء لفقدان الوزن، إلا أن هناك بعض المخاطر الطبية التي يمكن أن يسببها استخدام هذه المواد القاطعة وهي :

1- أن فقدان الوزن أو الجسم الثابت الذي يتم الحصول عليه من حزام الخصر هذا ليس دائما، هو مؤقت .

2- يمكن لبسه لفترات زمنية أطول مما يجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح، خاصة في الطقس الدافئ / الساخن .

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3- تعرض مشدات البطن الضهر للضمور .

4- ضعف عملية الهضم .

5- إيذاء العضو الذكري بسبب ضغط المشد على أجزاء الجسم السفلي .

أفضل مشد للبطن

يجب اختيار افضل مشد لإنقاص الوزن بفعالية، لذلك فإن أول وأهم شيء يمكنك فعله هو اختيار المنتج المناسب، وهناك بعض مشدات البطن المختلفة المتاحة في الأسواق ومجموعة واسعة للاختيار من بينها، يجب عليك اختيار المشد الصحي والصحيح للحفاظ على حالتك الصحية، وإذا كنا نتحدث عن الايجابيات مشد البطن للرجال، فهي إلى حد كبير نفس المذكورة أعلاه ومع ذلك هناك بعض المزايا الإضافية التي تقدمها إلى الرجال وهي :

1- يساعد مشد البطن على جعل جسمهم ثابت وضخم .

2- توفير طاقة أكبر .

3- تجعلهم يتعرقون أكثر لتشكيل أجسامهم .

4- مناسبة خاصة لبناء الأجسام ورفع الاثقال .

5- فقدان الدهون السريع .

6- تدعم عضلات البطن والظهر لدى الرجال وتظهر عضلاتهم .

7- يمكن أن تخفف مشدات البطن من وجع العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية .

شراء المنتج المناسب من مشدات البطن

أولا تحتاج إلى شراء مشد النيوبرين الخالية من اللاتكس، لأن هذه المواد العازلة يمكن أن تقلل من خطر الحساسية الجلدية دون التسبب في الطفح الجلدي أو أي إزعاج، وأخيرا قم بالبحث عن مشد بنوعية إغلاق جيدة لأنها تستطيع الحفاظ على مرونة الحزام، وبالتالي فإن حزام أبازيم النايلون هو الأفضل .

يمكن للرجال ارتداء هذه المشدات والقيام بما يلي بسهولة بالغة :

1- رفع الاثقال .

2- تمارين القلب .

3- الركض لمسافات طويلة .

4- المشي لمدة ساعة متواصلة .

ويمكن للرجال أيضا ارتداء هذه الملابس تحت ملابسهم بشكل غير عادي للحفاظ على أجسامهم ثابتة، وستلاحظ فقدان الماء الزائد في جسمك على شكل عرق، وسوف تعاني أيضا من فقدان الوزن السريع عن طريق ارتداء هذا الحزام لأن ذلك يساعد على التخلص من جميع الأنسجة الدهنية الرديئة من جسمك وفي الرجال، هذه المشدات مناسبة بشكل كبير لأولئك الذين رافعي الأثقال العادية أو حتى لاعبون كمال أجسام، ويمكن أن يساعد هذا الحزام على دعم عضلات البطن مع عضلات الظهر أقل، وهذا يقلل من كل الاحتمالات للحصول على إصابة أو حتى انقباض العضلات بسبب المجهودات الشديدة، والرجال الذين يحبون العمل للحفاظ على الصحة والنشاط على الرغم من أنهم قد تم بالفعل من خلال الضغط، يعتبر التأثير الدافئ الذي يوفره هذا الحزام علاجا، والحزام يساعد على تخفيف عدم الراحة في العضلات والجسم ويعمل على استعادتها أثناء وبعد التمرين .

تزداد فكرة الخصر النحيف هذه الأيام في كل من الرجال والنساء، ويعتبرون هذا موضوع الدعاية في هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن أو الحصول على هيئة الجسم، وكما ذكرنا من قبل فإن الاستخدام الأساسي والغرض من مشدات البطن هذه هو مساعدتك على إنقاص الوزن وأيضا التخلص من السعرات الحرارية الإضافية التي تتراكم في مناطق البطن أو الجزء السفلي من الجسم، وفي البداية تم تصنيع هذه المشدات للنساء فقط، ولكن يتم الآن تصنيع هذه المشدات للرجال كذلك، ويستخدم الرجال من جميع أنحاء العالم مشد البطن هذا للحصول على لياقتهم وصحتهم، كذلك لاعبون كمال أجسام والناس الذين يريدون أن يفقدوا الوزن دون الدخول في برنامج غذائي وصالة ألعاب رياضية يستغلون الاستفادة من هذه الهيئات لتخفيف الوزن، وبصرف النظر عن السلبيات قد يكون هذا المنتج فالجميع سيحصلون على جسم ويتمتعون بمظهر جذاب .