إنفوجراف.. أبرز 10 أنواع للأمراض النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك العديد من الأمراض الغريبة والنادرة التي تصيب البشر منذ القدم، بعضها عضوي وبعضها نفسي، وهناك منها ما هو وراثي جيني أو بسبب الظروف البيئية المحيطة.

وتشمل الأمراض النادرة أنواعا مختلفة منها الأمراض النفسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكروموسومات، والأمراض الجلدية، والعدوى، والغدد الصماء، وأمراض الجهاز البولي، والعظام، فبعض الأمراض النادرة كالهيموفليا والالبينو لها أسماء معروفة للعامة، والأمراض الأخرى تحمل اسم الطبيب المكتشف لها أو حتى تنسب لأول مريض أو أول مستشفى تم اكتشاف المرض به وعلى سبيل المثال متلازمة مرفأ هاربور.

في الإنفوجراف التالي تعرف على أبرز أنواع الأمراض النادرة..



