إنفوجراف.. 7 خصائص للأمراض النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأتي الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري، في مقدمة الأسباب الرئيسية للوفاة في شتى أنحاء العالم؛ إذ تقف وراء 63% من مجموع الوفيات، وهي تحدث إما جينيا وإما نتيجة العدوى والحساسية والأسباب البيئية.

وتعرف الأمراض المزمنة أو غير الدارجة بأنها تلك التي تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموما، وهي تسبب الكثير من الآلام والمعاناة للمريض وأهله. وأظهرت إحصائيات أن ٧٥% من المصابين فئة الأطفال وهم الذين يورثون المرض جينيا من الآباء.

في الإنفوجراف التالي تعرف على ٧ خصائص للأمراض النادرة حول العالم..



