أشهر العلاجات الطبيعية لجفاف طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:57 مساءً - يحدث لكثير من الأطفال جفاف، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها النزلات المعوية، وتفزع الكثير من الأمهات في كيفية التصرف لإنقاذ حياة طفلها، ففي إطار هذا السياق أوضح الدكتور يوسف علي فريد استشاري أطفال، أبرز علاجات لجفاف الأطفال.

-محلول الملح: به ماغنيسيوم يساعد في مكافحة أعراض الجفاف عند امتصاصه في الجسم. تشمل كوباً واحداً من محلول الملح في مياه الاستحمام الخاصة بالطفل.

-الزبادي: يساعد في القضاء على الجفاف من خلال استعادة الشوارد المفقودة في الجسم، اخلطي كوبًا من الزبادي مع القليل من الملح جيدًا، وأعطيها لطفلك من مرة إلى مرتين يومياً.

-ماء الليمون: يساعدك ماء الليمون أيضًا في التغلب على الجفاف من خلال استعادة مستويات الماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ضعي نصف شريحة من الليمون في كوب مليء بالماء. استخدمي العسل لإضافة نكهة للشرب وأعطيه لطفلك من مرتين لثلاث مرات في اليوم.

- عصير البرتقال: يحتوي البرتقال على مستويات عالية من المعادن والفيتامينات. يحتوي أيضاً electrolytes مثل البوتاسيوم وكميات صغيرة من الماغنيسيوم.

- عصير التفاح: يحتوي التفاح على الكثير من الماغنيسيوم وكميات قليلة من البوتاسيوم. وبالتالي، يمكن لعصير التفاح المساعدة في استعادة الشوائب والمعادن المفقودة في جسم الطفل.

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-عصير التوت البري: عصير التوت البري هو واحد من أفضل علاجات التجفيف الطبيعية بسبب محتواه المائي العالي. كما أنه يمتلك الأملاح والسكريات التي تفقد أثناء الجفاف.

-المخلل: عندما تتعرق بشكل مفرط، يميل جسمك إلى فقدان الكثير من الصوديوم والبوتاسيوم، مما يؤدي إلى الجفاف، يساعد المخلل في استعادة توازن جسمك ومن ثم فهو واحد من العلاجات الممتازة للجفاف.

- الزيوت الأساسية: زيت البرتقال الطبيعي، والليمون، وزيت النعناع، يحتوى على الماغنيسيوم والبوتاسيوم .

- ماء جوز الهند: مياه جوز الهند غنية بالبوتاسيوم والصوديوم، وهي ضرورية للترطيب. شرب كوب من ماء جوز الهند يساعد في علاج الجفاف سريعاً.