أفضل 3 تمارين رياضية لمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم

يُعدّ السكري من النوع الثاني حالة مُنتشرة في المملكة المتحدة ويسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وأحد أفضل الطرق لمنع هذه الحالة ممارسة التمارين يوميا والتمارين الثلاثة التالية هي الأكثر فاعلية، وينصح بممارستها لـ2.5 ساعة في الأسبوع، والبقاء نشطا طيلة اليوم، لكن ما هي أفضل وأكثر التمارين فاعلية.

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه بالنسبة إلى المصابين بمرض السكري، العائد الأفضل لهم سيأتي من المزج بين تمارين الأيروبكس أو التمارين ذات التأثير العالي، وتمارين المقاومة، وفقا إلى جميعة مرضى السكري في المملكة المتحدة.

أقرأ يضًا

- الشاي الأسود المشروب الأفضل للوقاية من مرض السكري

وتشمل تمارين الأيروبكس بما في ذلك المشي وركوب الدراجة، والركض الخفيف والسباحة، بمعدلات ثابتة، وتتضمن تمارين المقاومة رفع الأوزان الحرة، واستخدام آلات الوزن، ورفع وزن الجسم.

وأوضح البحث الخاص بمرض السكري: "التمارين اليومية ممارستها مرتين في الأسبوع يحافظ على حساسية الأنسولين في الجسم، وتزول حساسية الجسم للأنسولين بعد 24 ساعة من ممارسة التمارين، لذا يفضل البقاء نشطا طيلة اليوم".

وأضاف: "التمارين تحسن من كتلة العضلات، مثل تمارين المقاومية، وهي مهمة للحفاظ أو بناء العضلات، وتساعد الجسم على أن يصبح أكثر حساسية للأنسولين.. نحن نفقد كتلة عضلية كلما نكبر في السن، ولذا فإن ممارسة تمارين المقاومة على الأقل مرتين في الأسبوع مهم جدا".

Advertisements

ويمكن للنظام الغذائي السيئ أن يتسبب في تطور النوع الثاني من السكري، وبينما لا يوجد شيء يمكنك تناوله في حالة الإصابة بالمرض، توجد أطعمة محددة عليك التقليل منها.

وتنصح هيئة الصحة البريطانية بتناول مجموعة واسعة من الطعام، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وتجنب تناول بعض الأطعمة مثل المعكرونة والسكر والدهون والملح، ويجب تناول الوجبات الثلاثة الرئيسية دون تخطي أي منها، كما عليك التقليل من تناول الأرز الأبيض، لأنه يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- دراسة تؤكّد إمكانية تشخيص مرض السكري من النوع 2 عن طريق فحص الجلد

- أطباء يطورون اختبار دم لمرضى السكري لإنهاء حقن الأنسولين اليومية