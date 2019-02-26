ملكة جمال تايلاند كريسانا سوافانبيتاك تدخل السجن مدى الحياة

أفلتت شابة تايلاندية، شاركت في السابق بمسابقات ملكات الجمال، عدة سنوات من عقوبة جريمة ارتكبتها عام 2012.

وذكر موقع "Straitstimes"، أن الجميلة التايلاندية كريسانا سوافانبيتاك، كانت تسيء معاملة خادمتها البالغة من العمر 16 عامًا، غاريا شاريشاك، وتضربها بقسوة أثناء فورات غضبها غير المحدودة.

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وتعرضت الخادمة جاريا، عام 2012، إلى عدد من الضربات القوية من سوافانبيتك، أدت إلى موتها، كما جلدتها بخرطوم بلاستيكي وأحرقت جسدها بمكواة الشعر.

ولم تكتف "ملكة الجمال" بقتل جاريا، بل قررت إخفاء آثار الجريمة أيضًا، فاتفقت مع صديقتها وأخيها الصغير، الذي وافق على مساعدتها، وأحضروا الجثة إلى منزل والدة القتيلة ودفنوها تحت شجرة نخيل.

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وأعلنت سوافانبيتاك حينها، أن خادمتها هربت ولم تترك أي معلومة عن وجهتها، واستمرت السلطات المختصة في تايلاند بالبحث عن الفتاة فترة طويلة دون جوى.

وتلقت والدة المغدورة، مكالمة هاتفية من مجهول، عام 2017، أخبرها فيها بمكان دفن ابنتها واسم القاتل أيضًا، وأوقفت الشرطة التايلاندية، كريسانا وصديقتها وشقيقها، واتضح في سياق التحقيق أن ابنة المجرمة أيضًا، كانت شاهدة على الحادث المريع وأدلت بأقوالها أيضًا.

وحكم على كريسانا بالسجن مدى الحياة، وبدفع تعويض قدره مليون بات "32 ألف دولار"، لوالدة القتيلة، وعوقب الأخ الأصغر لكريسانا بسنة سجن، وصديقتها سنة وأربعة أشهر.

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