شكرا لقرائتكم خبر عن متكسرش مناخيرك عشان منديل..4 اضرار صحية لمسح الأنف بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يمسح أنفه بقوة وعنف بالمنديل عندما يشعر بالرغبة فى التخلص من المخاط، ولكن هل تعلم أن هذه الطريقة لتنظيف أنفك غير صحيحة وقد تسبب لك مشاكل، فى هذا التقرير نتعرف على الأضرار التى يمكن أن تحدث لك إذا مسحت أنفك بقوة، بحسب موقع "how stuff works".

ومن الأسباب التى تجعلنا نرغب فى مسح الأنف أن يكون المخاط الأنفي الزائد ناتجًا عن نزلة برد أو عدوى الجيوب الأنفية أو الحساسية أو لأنك تبكي ولكن مهما كان السبب ما هى خطورة مسح الأنف بقوة بمنديل ورقى؟



مسح انفك

1- كسر العظام

وجهك مليء بالعظام الصغيرة الرقيقة حول عينيك والجيوب الأنفية والتجاويف الأنفية، كما أن احتقان الأنف الشديد يضع المنطقة بأكملها تحت ضغط كبير، لذا فإن العظام الدقيقة فى وجهك قد لا تكون قادرة على تحمل الإجهاد والتعب.

ويقول الدكتور ديفيد كينج، وهو محاضر كبير في برنامج الطب بجامعة كوينزلاند الأسترالية: "على الرغم من أن حدوث كسر العظام نادر للغاية، إلا أن تكرار مسح الأنف بعنف يمكن أن يؤدي إلى كسور لأنه يسبب ضغوطا عالية في تجاويف الأنف."

2- يحفز الإصابة بالجيوب الأنفية أو عدوى الأذن

وفقا لدراسة أجريت عام 2000 ، فإن عند مسح الأنف بقوة يندفع المخاط من تجويف الأنف إلى الجيوب الأنفية، كما أن البكتيريا الموجودة في المخاط نفسها يمكنها بالتأكيد أن تحفز الإصابة بالجيوب الأنفية، وبالمثل يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى إصابة الأذن.

3- تمزق طبلة الأذن

من النادر للغاية أن يحدث تمزق طبلة الأذن أثناء تنظيف أنفك بالمنديل، لكن التغير السريع للضغط وراء طبلة الأذن يمكن أن يسبب انفجار طبلة الأذن.

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4- نزيف الأنف

هناك المئات من الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف والجيوب الأنفية، مسح أنفك بشدة أو في كثير من الأحيان قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تمزق واحد أو أكثر من هذه الأوعية، خاصة عندما تكون بطانة الجزء الداخلي من الأنف حساسة للغاية بسبب البرد.

والطريقة الصحيحة لمسح أنفك هى مسحها بلطف مع التركيز على فتحة الأنف الواحدة في كل مرة.

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