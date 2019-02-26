شكرا لقرائتكم خبر عن النظافة والتعقيم.. نصائح صحية لو هتعملى تاتو أو ثقب فى الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى البعض لرسم التاتو على الجسم، وإجراء بعض الثقوب فى الأنف أو الحواجب أو الأذن، ووضع حلق بها، وذلك بهدف الظهور بمظهر جيد، لكن هل تعلم أن جميع الدراسات الطبية أكدت أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، ويزيد من فرص تقليل كفاءة الجهاز المناعى بالجسم، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بتسمم الدم، لذا قدم موقع "medicaldaily"، بعض النصائح المهمة للحد من المضاعفات المتوقعة، ومنها:

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- قبل الذهاب لإجراء الثقب أو التاتو عليك التأكد من نظافة المكان الذى يتم فيه، وأيضا استخدام الأدوات والإبر التى لم يتم استخدامها من قبل وتكون أنت أول واحد فى استخدامه، وإزالة الغلاف أمام عينك، ويجب أن يكون كل شىء معقم وأنت متأكد من ذلك، لأن استخدام أى من المعادات السابق استخدامها يزيد من نقل الأمراض لك وأشهرها فيروس "سى"، ويجب بعد رسم التاتو وضع الشاش والقطن المعقم، والذى يجنبك التعرض للهواء.

- أما عن إجراء الثقب فى الأذن أو الحواجب، فعليك التأكد أن الإبرة المجوفة لا تستخدم فى جميع الأماكن المراد ثقبها، فلكل منهم نوع محدد فى الثقب، ويجب على الشخص الذى يقوم بالثقة ارتداء القفازات المعقمة، وتنظيم الأسطح المجاورة لك من الدم، وقبل وضع الحلق يجب تعقيمه تجنبا لحدوث أى مضاعفات.