إنفوجراف.. 28 فبراير اليوم العالمي للأمراض النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي العالم يوم 28 فبراير من كل عام، باليوم العالمي للأمراض النادرة، لرفع مستوى الوعي بين عامة الناس وصانعي القرار حول الأمراض النادرة وتأثيرها على حياة المرضى.

وتستهدف الحملة بشكل أساسي الجمهور العام وتسعى أيضا إلى رفع الوعي بين صانعي السياسات والسلطات العامة وممثلي الصناعة والباحثين والمهنيين الصحيين وأي شخص لديه اهتمام حقيقي بالأمراض النادرة.

ويعد المرض نادرا إذا أصاب واحدا من كل 2000 شخص من السكان، فكثير من هذه الأمراض النادرة أمراض وراثية وتظهر منذ الولادة، وعلى الرغم من ذلك بعض الأمراض الوراثية لا تظهر إلا في وقت متأخر. هذه الأمراض مجتمعة تشكل عبئا ثقيلا وتؤثر في المجتمعات بشكل كبير وواضح.

وتتراوح الأمراض النادرة من التليف الكيسي والناعور إلى متلازمة آنجلمان، مع انتشار نحو 1 لكل 15.000، إلى متلازمة مُثلّثية الرأس لأوبتز، وهي نادرة جدا تحدث حالة واحدة لكل مليون إنسان.

في الإنفوجراف التالي تعرف على اليوم العالمي للأمراض النادرة..



