امرأة إماراتية تطلب الطلاق بسبب "شطيرة برغر"

طلبت مواطنة إماراتية من زوجها، الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة وإحضار شطيرة برغر لها، عند انتهائه من سهرته مع أصدقائه.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الزوج بعد قضاء بعض الوقت مع أصدقائه، نسي أن يعرج لإحضار الشطيرة التي طلبتها زوجته قبل أن يُغادر المنزل.

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وعاد الزوج إلى المنزل، نحو الساعة الثالثة صباحًا خالي الوفاض، دون شطيرة لزوجته التي كانت بانتظاره طوال المساء، وحصلت مشاجرة زوجية أثارتها المرأة التي بقيت دون عشاء، وغادرت على إثرها المنزل، وقررت رفع دعوى طلاق من زوجها.

وبررت الزوجة سبب طلبها للطلاق، بأن زوجها لم يهتم بتلبية رغبتها عندما عاد إلى المنزل دون البرغر، وبرر نسيانه بأن "الوقت متأخر"، ولم تقنع هذه الحجة الزوجة العشرينية، لذلك، تقدمت إلى المحكمة بطلب الانفصال.

وأكد محامي أحد الطرفين، حسن المرزوقي، أن غالبية الأزواج يعانون من عدم إدراك المعنى الحقيقي للزواج، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأزواج لأسباب تافهة.

وأضاف المحامي أن القانون ينص على أنه إذا لم يكن هناك ضرر شخصي، يحال الزوجان إلى مستشار علاقات زوجية في محاولة لحل المشكلة، وإذا أصرت الزوجة على الطلاق فسيتم استرداد المهر الذي دفعه لها زوجها.

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