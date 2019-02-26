شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرفى على أسباب ترهل الثدى وابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترهل الثدى من المشاكل المزعجة التى تعانى منها نسبة كبيرة من السيدات، وتسبب لهن الإحراج والقلق. ووفقا لما ذكره موقع piedmont فإن أبرز أسباب ترهل الثدى هى:

ووفقا لما ذكره موقع piedmont فإن أبرز أسباب ترهل الثدى هى: 1:الشيخوخة بسبب تمدد أربطة نسيج الثدى وفقدانها للمرونة 2:زيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين. 3:التدخين نتيجة المواد المسرطنة فى السجائر 4:تغيرات حجم الثدى خلال الحمل والرضاعة 5:استعمال حمالة صدر غير صحية. 6:حروق الشمس، حيث تسبب الأشعة فوق البنفسجية الضرر للجلد وفقدان المرونة.







كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. تعرفى على أسباب ترهل الثدى وابعدى عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.