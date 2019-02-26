شكرا لقرائتكم خبر عن الفليكستيريان دايت.. هيخليك نباتى ويخسسك بس مش هيحرمك من اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفليكستيريان دايتDiet Flexitarian من أنواع الرجيم التى انتشرت مؤخراَ، وهو نظام غذائى نباتى يتيح لك تناول اللحوم والألبان والمأكولات البحرية ولكن بكميات صغيرة ومحددة، ويساعدك على إنقاص الوزن فى نفس الوقت، بحسب موقع "Net doctor".



الفليكسيتريان دايت

ما هو الفليكستيريان دايت؟

نظام غذائى أو دايت مرن يساعد على تناول النباتات والخضراوات، ويوصي هذا النظام الغذائي بالتركيز على تناول الأطعمة الطبيعية والتقليل من الأطعمة المصنعة، والحصول على البروتين من مصادر نباتية في الغالب والحد من السكر والحلويات المضافة.

على عكس بعض الوجبات الغذائية التي تتطلب منك اتباع خطط محددة لتناول الطعام ، يأخذ نظام Flexitarian Diet نهجًا أكثر راحة لتناول الطعام، فلا توجد مبادئ توجيهية بشأن الكميات أو نسب الأطعمة النباتية والحيوانية.

الفكرة ببساطة هي أنك تأكل القليل من اللحوم والألبان والعديد من الخضار والفاكهة والأطعمة الطبيعية قدر الإمكان.



دايت

فوائد الفليكستيريان دايت

أظهرت الدراسات أن الحمية النباتية أو النظام الغذائى النباتى له فوائد مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري من النوع الثانى وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب المحتوى العالى من الخضراوات الموجودة فى هذا النظام.

و نظرًا لأن هذا نظام غذائي جديد، فإن الدراسات ليست متاحة حتى الآن حول الفوائد الصحية له ومع ذلك، فقد ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والعدس والحمص والمكسرات والحبوب له فوائد صحية عديدة.

يحتوي النظام الغذائي النباتى على 5 مجموعات طعام تشمل تشمل:

-بروتينات نباتية مثل الفول والبقوليات والتوفو.الفواكه والخضار.

-الحبوب الكاملة: مثل الكينوا والأرز البني والشوفان والشعير والذرة.

-الألبان: ويشمل هذا اللبن الزبادي والحليب والجبن.

-السكر والتوابل: هذه هي المكونات التي تعزز النكهة ، مثل الأعشاب والتوابل ، والمحليات ، والخل، و يشمل هذا أيضًا الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيوت.

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