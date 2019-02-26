شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق مهمة لا تعرفينها عن سرطان الثدي والان مع التفاصيل

على الرغم من كون سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء في العديد من دول العالم، فإن الكثير منا لا يعرف سوى القليل عنه.

ومن هنا نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الخبراء في مركزي "رعاية سرطان الثدي" و"سرطان الثدي الآن" الطبيين ١٠ حقائق يجهلها الكثيرون حول سرطان الثدي ويجب معرفتها، نستعرضها لكم كما يلي:

1- سرطان الثدي ليس مجرد مرض واحد

إنه مختلف لكل مريض، وما يصلح لامرأة واحدة من حيث العلاج قد لا يعمل من أجل أخرى، ويبدأ سرطان الثدي عندما تبدأ خلايا الثدي بالانقسام والنمو بطريقة غير طبيعية، ولكن يمكن تشخيصها في مراحل مختلفة ويمكن أن تنمو بمعدلات مختلفة، وهذا يعني أن المرض ليس هو نفسه بالنسبة للجميع، والعلاج يكون دائما مصمما بشكل فردي.

2- الثانويات تعني عدم قابلية الشفاء ولكن إمكانية علاجه

بمجرد انتشار خلايا سرطان الثدي إلى أعضاء أخرى مثل الكبد قد لا يمكن شفاؤه، ولكن يمكن علاجه لمنع المزيد من الانتشار، لا أحد يريد أن يسمع أن لديه حالة غير قابلة للشفاء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك التعامل مع أي أعراض أخرى أو الحفاظ على نوعية حياة جيدة لأطول فترة ممكنة، وغالباً ما يُساء فهم كلمة" ثانوي"، فيمكن تفسيرها في بعض الأحيان على أنه أقل خطورة من سرطان الثدي"الأولي"، ويُعرف سرطان الثدي الثانوي أيضًا بالمرحلة الرابعة، ويحدث ذلك بمجرد أن تنتشر خلايا سرطان الثدي من الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو الرئتين أو العظام أو الدماغ.

3- التكيسات ليست هي العلامة الوحيدة التي يجب الانتباه لها

قد تكون العلامة الأكثر شهرة لكنها بالتأكيد ليست الوحيدة التي يجب أن تكون على علم بها، في الواقع، يمكن أن يكون تغيير ملمس الجلد الذي يشبه قشر البرتقال أو التنقيط أو الحلمة المقلوبة من علامات الإصابة بسرطان الثدي.

4- ليس هناك طريقة خاصة للفحص

لا توجد طريقة واحدة للقيام بذلك ولا تحتاجين إلى الذهاب إلى طبيب لإجراء فحص، يمكنك إلقاء نظرة في المنزل وفي الحمام وفي السرير، في أي مكان، ففي اللحظة التي تجدين فيها تغيرا، فيجب عليك التصرف، فلا تزال العديد من النساء يعتقدن أنه يجب التحقق من ثديهن بشكل صحيح، ويحتجن إلى تدريب من أخصائي الرعاية الصحية، لكن ليس هذا هو الحال وليس هناك أسلوب محدد لفحص ثدييك، إنه سهل تماما، وعليكِ فقط النظر على مظهر الثدي وتحسسه بشكل طبيعي، والتحقق بانتظام، والإبلاغ عن أي تغييرات غير عادية لطبيبك.

5- يمكن أن يكون الانتهاء من العلاج هو الجزء الأصعب

قد يكون علاج سرطان الثدي مرهقا لكن هذا لا ينتهي بالضرورة بمجرد انتهاء العلاج، فبمجرد الانتهاء، يجب عليك أن تتصالحي مع كيفية تغير جسمك، صورة الجسد المدمرة والمخاوف من عودة السرطان والآثار الجانبية طويلة الأمد المدمرة يمكن أن تجعل العودة إلى الشعور" العادي"، وكأنه جبل ضخم يصعد إليه.

6- الاهتزاز أو الكدمات لن يسبب سرطان الثدي

ربما أخبرك أحدهم أن التعرض لإصابات في الثدي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولكن عليك أن تطمئني لأن ذلك غير صحيح، لا يوجد "دليل" يشير إلى أن وجود نتوء أو كدمة يمكن أن يسبب سرطان الثدي.

7- يمكن للرجال الإصابة به أيضا

يعرف الكثير منا الآن أنه ليس مرضا خاص بالأنثى، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الحالات تحدث عند النساء، لدى الرجال أيضا أنسجة الثدي، وإن كانت بكميات أقل من النساء، وهذا يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالسرطان أيضا.

8- لا يوجد غذاء خارق يقلل من المخاطر

البروكلي مليء بمضادات الأكسدة الصحية، ولكن لا توجد أبحاث كافية تشير إلى أن أي أطعمة يمكن أن تمنعك من تطوير سرطان الثدي، الكثير مما يسمى بـ"الأطعمة الخارقة"، تحتوي على مواد كيميائية طبيعية، مثل الفيتامينات والمعادن، والتي ثبت أن لها تأثيرات صحية إيجابية في الدراسات في المختبر، لكن هذه الدراسات تحتوي غالبًا على جرعات كبيرة جدًا من عنصر مُنقى، وهو ليس تمثيلا دقيقا لكيفية هضم الأطعمة الصحية في جسم الإنسان.

لذلك، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن تناول"الأطعمة فائقة الجودة" يوفر ما يكفي من مكونات محددة يكون لها أي تأثير على صحتنا، ناهيك عن خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكن ما نعرفه هو أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعدك على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي لأنه يساعدك على الحفاظ على وزن صحي مما يمكن أن يساعد في الحد من خطر الإصابة بالمرض.

9- تاريخ العائلة ليس السبب الرئيسي

إذا كانت أمك أو عمتك أو جدتك أو أختك مصابة بسرطان الثدي، فهناك احتمال أن تكون عرضة له أيضًا، ولكن الحالات الوراثية لا تمثل سوى ١٥٪ من الإصابة، إذا كان لديك العديد من أقارب الدم الذين لديهم سرطان الثدي أو المبيض، أو لديهم أقارب دم تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي عندما كانوا دون سن الأربعين، فقد تكونين مؤهلة للإصابة.

10- السن

إن أعظم عوامل الخطر لسرطان الثدي هي كون المصاب امرأة وأنها تتقدم في السن، لذلك من الضروري للغاية أن تكوني أكثر وعياً بالعلامات والأعراض مع تقدمك في العمر، ٨٠٪ من حالات سرطان الثدي تحدث في النساء فوق سن الخمسين، على الرغم من أن سرطان الثدي لدى النساء الأصغر سناً نادر نسبياً، إلا أن ٤٪ من جميع الحالات يتم تشخيصها في النساء دون سن ٣٩ عاماً، لأن التعرف على ثدييك أمر حاسم، مهما كان عمرك.