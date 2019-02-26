شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. صبار وليمون للعناية بجمال اليدين ونضارتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العناية بجمال ونظافة ونضارة اليدين من أهم العادات اليومية التى يجب أن تعتادها المرأة، فوفقا لتقرير نشر بموقع readers digest فإن العناية باليدين أمر في غاية الأهمية، وعلى المرأة ألا تهمل هذا الجانب مكتفية بالعناية ببشرة الوجه فقط.

صحتك فى وصفة اليوم يقدمها موقع readers digest الذى أوضح أن الوصفات الطبيعية هي السيبل لتعزيز صحة البشرة والجلد، وتقشير اليدين من العادات الهامة شريطة أن يتم بشكل سليم ومكونات جيدة للتخلص من الخلايا الميتة في الجلد والذى يسمح بعدها بتنفس البشرة ونضارتها وتعزيز جمالها ومظهرها، وتحتوي هذه الوصفة على الليمون الذى يعمل على تفتيح وتنظيف البشرة من الخلايا الميتة، كذلك يساعد الأرز الذى تحويه الوصفة على تنظيف اليدين من خلاياها الغير جيدة أو الميتة.



صبار وليمون

مكونات الوصفة

ملعقة من الصبار أو رحيق الصبار

1 ملعقة من الليمون الطازج

نصف كوب من الأرز المطبوخ



الليمون 1

طريقة الوصفة

قومي بخلط كل المكونات جيدا، وامزجيها، وقومي بدهانها على اليد، افركي بحركات دائرية لطيفة مع ضغط خفيف دون قسوة أو مبالغة، حركات دائرية منظمة، لمدة دقيقتين، وقومي بتنظيفها بالمياه وغسيلها وتجفيفها جيدا، لتحصلي علي يدين ناعمتين ونضرتين.