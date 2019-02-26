فوائد الحبهان لصحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الحبهان على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والأوبئة، حيث إنه يحتوى على فيتامين أ وب والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة والعناصر الغذائية الاخرى.

ووفقا لما ذكره موقع Selfhacked فإن فوائد الحبهان هى:



الحبهان

فوائد الحبهان على الصحة

1: يحتوى الحبهان على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات مثل الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم والغثيان.

2: له دور فعال فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويعالج السعال والتهاب الحنجرة والشعب الهوائية.

3:يحتوى الحبهان على بعض الخصائص التى تعمل على طرد السموم من الجسم وحمايته من العدوى والبكتيريا.

4:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الامراض وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

5:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلقة ومنها سرطان( القولون، المعدة ، البروستاتا،الثدى).

6:يحافظ على صحة الكلى ويعالج الالتهابات والحصوات ، لذلك ينصح بتناوله لمرضى الكلى.



حبهان

7:يخفض ضغط الدم المرتفع، وذلك فهو يعمل على ضبط مستوى الضغط ويحميه من الجلطات.

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8:يحتوى الحبهان على بعض المواد المطهرة التى تعمل علاج القروح والالتهابات والروائح الكريهة فى الفم.

9:يحتوى الحبهان على بعض الخصائص التجميلية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها.

10:يقضى على قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس ، كما انه يعزز نمو الشعر ويعالج الجفاف والتلف.

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