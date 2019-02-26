شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضعف الذاكرة يعتمد على السبب وكيف تحسن ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا ينسى الأشياء من حين لآخر، ولكن هل يمكن أن يشير هذا إلى وجود مشكلة مع الذاكرة لديك، لذا يجب أن تتبع نمط حياة صحى يساعدك على الوقاية من فقدان أو ضعف الذاكرة، وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فإن علاج ضعف الذاكرة يعتمد على معرفة السبب.



ضعف الذاكرة

اسباب ضعف الذاكرة

يعتمد أي علاج لضعف الذاكرة على سبب المشكلة، وإليكم أبرز الأسباب.

- ضعف الذاكرة يمكن أن يكون مجرد جزء طبيعي من التقدم في السن.

-قد يحدث أحيانًا بسبب شيء شائع ويمكن علاجه، مثل:الضغط العصبى.

-القلق أو الاكتئاب.

-مشاكل النوم.

-من حين لآخر، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة علامة على شيء أكثر خطورة، مثل الخرف.



علاج ضعف الذاكرة والوقاية منها

علاج ضعف الذاكرة

ذكر موقع "Help guide" أن الذاكرة القوية تعتمد على صحة وحيوية الدماغ، لذا إذا كنت تريد الحفاظ على ذاكرتك وتقويتها يمكنك اتباع هذه النصائح لعلاج ضعف الذاكرة وتقويتها .



علاج ضعف الذاكرة بتمارين العقل

التمارين العقلية

تحتاج الذاكرة إلى تمارين مثلما يحتاج جسمك إلى ممارسة الرياضة، فكلما مارست تمارين عقلية وقمت بتشغيل دماغك وكسر الروتين كلما تحسنت ذاكرتك، وطور دماغك ملايين من المسارات العصبية التي تساعدك على معالجة واسترجاع المعلومات بسرعة وحل المشكلات المألوفة، وتنفيذ المهام المعتادة بأقل جهد عقلي.

ومن التمارين العقلية التى يمكنها تحسين ذاكرتك تعلم العزف على الموسيقى أو حل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو تعلم شيئاً جديداً كنت ترغب في تعلمه ، مثل صناعة الفخار أو لعب الشطرنج أو التحدث بالفرنسية.

ممارسة الرياضة

بالرغم من أن التمارين العقلية مهمة لصحة الدماغ، فإن ممارسة التمارين الرياضية للجسم تساعد هى أيضاً على تحسين ذاكرتك، حيث تزيد الرياضة من الأكسجين إلى الدماغ ويقلل من مخاطر الاضطرابات التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الرياضة تقلل من هرمونات التوتر.

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-الحصول على قدر كافٍ من النوم

النوم يؤثر بشكل كبير على الذاكرة والمهارات العقلية والتركيز، لذا فإن اتباع روتين نوم منتظم يقوى ذاكرتك ويشمل هذا الروتين: الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح وتجنب التعرض لشاشة التلفزيون والكمبيوتر والتليفون قبل النوم والتقليل من الكافيين لتعزيز إطلاق جسمك هرمون الميلاتونين المسئول عن الاسترخاء والنوم.



ضعف الذاكرة

-التواصل مع الأصدقاء

قضاء الوقت مع الأصدقاء أو الاستمتاع بفيلم مضحك معهم يساعد فى تحسين ذاكرتك، حيث أثبتت الدراسات أن الحياة المليئة بالأصدقاء والمرح لها فوائد لعقلك، لأن العلاقات الاجتماعية تحفز عقولنا والتفاعل مع الآخرين قد يوفر أفضل نوع من التمرين للدماغ.

ووجدت إحدى الدراسات من كلية هارفارد أن الأشخاص ذوي الحياة الاجتماعية الأكثر نشاطًا كان لديهم معدل أبطأ فى ضعف الذاكرة.

-ابتعد عن التوتر والإجهاد

الإجهاد أسوأ أعداء الدماغ، فمع مرور الوقت ، يدمر الإجهاد المزمن خلايا الدماغ وخاصة المنطقة المسئولة عن تكوين ذكريات جديدة واسترجاع الذكريات القديمة، وقد ربطت الدراسات أيضًا التوتر والإجهاد بفقدان الذاكرة.

الضحك

الضحك يؤثر على مناطق متعددة عبر الدماغ بأكمله وليس منطقة محددة، لذا فهو يحسن الذاكرة والمهارات العقلية، لذا فإن الاستماع إلى النكات ينشط مناطق الدماغ الحيوية المسئولة عن التعلم والإبداع ويساعد الناس على التفكير بشكل أوسع .

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