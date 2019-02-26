شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جرثومة المعدة دم في البراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكتيريا تعيش في المعدة تسبب الشعور بألم يصعب تحمله، وعند الذهاب للطبيب وإجراء الكشف اللازم لمعرفة السبب وراء الشعور بالألم، يؤكد الطبيب ان هذا الشخص يعاني من جرثومة المعدة، التي تسبب التهابات شديدة تصل للإصابة بالتقرحات الشديدة في المعدة، ووفقا لما أكده ونشره موقع " medicalnewstoday"، حول جرثومة المعدة أشار أن في حالة تجنب العلاج الجيد لها تزيد فرص الإصابة بسرطان المعدة.

اعراض جرثومة المعدة

وقدم التقرير المنشور العديد من أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، ومنها الشعور بألم شديد في البطن، يصاحبه انتفاخ بها، وعدم الرغبة في تناول الطعام أي فقدان الشهية مع إنقاص شديد في الوزن، والرغبة الملحة الغثيان والقيء، وعند تناول الطعام يصاب الشخص بعسر الهضمي.

وأشار التقرير، إلي أن بعض الحالات تعاني من براز أسود اللون أو يصاحبه دم أحمر اللون، وأيضا الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، وأيضا ضيق في التنفس مع الشعور بالدوخة قد يصل الأمر للإغماء، وفي حالة إهمال الأعراض قد يصاب الشخص بنزيف داخلي في المعدة، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ولذا يجب عن الشعور باي عرض الذهاب للطبيب.

أسباب جرثومة المعدة

العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجرثومة المعدة، وضحها التقرير ومنها:

-استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب بهذه الجرثومة، كأدوات الطعام أو الأشياء الشخصية.

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-تناول الطعام والشراب الملوث غير النظيف ولا مغسول بطريقة جيدة تساهم في الحد من الإصابة به.

-تناول المشروبات الكحولية بكثرة.

-الإفراط فى تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

وعند الذهاب للطبيب، ويعطي بعض التعليمات الهامة التي تزيد من فرص التعرف علي الجرثومة، ومنها ضرورة إجراء تحليل للبراز، وفي بعض الأحيان يطتلب الأمر بمنظار المعدة، مع ضرورة إجراء تحليل للدم، والأشعة السينية، وبعد عرض هذه الاختبارات للطبيب يقوم بوضع خطة للعلاج.

وهناك العديد من النصائح التي يقدمها التقرير، لعلاج جرثومة المعدة، ومنها التقليل عن التدخين، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة والحارة، والمشروبات الغازية تحد سلاح يقتل المعدة، مع ضرورة أخذ الأديوة التي تساهم في علاج هذه الجرثومة.