شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الدوخة وكيف تتفادى الشعور بالدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم تعريف الدوخة على أنها شعور بالدوار وعدم الاتزان والثبات للحظات، وقد تغير الدوخة من إحساس التوازن لديك وبالتالى يمكن أن تزيد من خطر السقوط.



اسباب الدوخة

أسباب الدوخة المتعلقة بالأذن

تشمل الأسباب الشائعة للدوخة الصداع النصفي والأدوية والكحول، كما يمكن أن تحدث الدوخة بسبب مشكلة في الأذن الداخلية ، حيث يتم تنظيم التوازن، واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للدوخة هو اضطرابات الأذن الداخلية، هذه الاضطرابات تشمل:

متلازمة مينيير:

ترتبط هذه المتلازمة بنظام تنظيم توازن السوائل في الأذن، وعادة ما تحدث متلازمة مينيير في أذن واحدة، تشمل الأعراض الطنين في الأذن ، امتلاء الأذن ، السمع المشوش ، فقدان السمع ، والدوار.

التهاب عصب فى الأذن:

يحدث هذا بسبب التهاب الخلايا العصبية في الأذن الداخلية التي تتحكم في التوازن، يتمثل العرض الرئيسي في حدوث الدوار المفاجئ ، والذي يستمر من يوم إلى سبعة أيام، قد تشمل العلاجات الأدوية لتخفيف أعراض الغثيان والدوار، نادرا ما تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

الورم العصبي السمعي:

هو ورم حميد ينمو بشكل شائع على العصب في الأذن الداخلية التي تتحكم في التوازن، عادةً ما يكون الطنين هو أول الأعراض ، وبعد ذلك قد يحدث فقدان سمع تدريجي.

أسباب اخرى للدوخة

بعض الأسباب المحتملة الأخرى للدوار تشمل:

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

مرض فى عضلة القلب.

انخفاض في حجم الدم.

اضطرابات مثل القلق.

فقر الدم.

نقص السكر في الدم .

ضربة شمس.

أداء تمارين مفرطة.

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في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث الدوخة بسبب مرض التصلب المتعدد أو السكتة أو الورم الخبيث .



كيف تتعامل مع الدوخة

نصائح لتجنب الدوخة

للحد من الشعور بالدوخة والسقوط يمكن لهذه الاجراءات تخفيف حدة الدوخة:

اجلس على حافة السرير لعدة دقائق في الصباح قبل الوقوف.

تغيير المواقف أو وضعياتك ببطء والتشبث في مكان قريب.

لا تمشي في الظلام و حافظ على إضاءة الممرات جيدا وقم دائمًا بتشغيل الضوء قبل الدخول إلى غرفة مظلمة.

الحفاظ على الظروف الطبية تحت السيطرة من خلال تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

اتباع نظام غذائي محدد.

ممارسة التمارين التي يمكن أن تحسن التوازن ، مثل اليوجا.

ارتدى أحذية منخفضة الكعب وأحذية المشي أو غيرها من الأحذية المرنة .

تثبيت قبضة يد في الحمامات وأماكن الاستحمام فى حال فقدان التوازن للتمسك بها.

إذا كنت تعاني من الدوار أو الدوخة، فتجنب الأنشطة مثل القيادة وأيضًا أي ارتفاعات ، مثل تسلق سلم ، حيث يمكن أن يعرضك للخطر.

استخدم دائمًا الدرابزين عند صعود الدرج صعودًا ونزولًا للتشبث به.



نصائح لتفادى الدوخة أو السقوط

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