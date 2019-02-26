شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة الكليتين ..6 نصائح لخفض نسبة الكرياتينين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألم وغثيان وعدم القدرة على الحركة أعراض عديدة لا نعرف السبب الحقيقى ورائها، ولكن بعد الفحوصات والتحاليل قد يتضح أن ذلك بسبب ارتفاع نسبة الكرياتينين فى الدم مما يؤدى لمشاكل فى الكلى.

الكرياتينين هو أحد مخلفات الدم الكيميائية، حيث ينقل مجرى الدم الكرياتينين إلى الكليتين و يقوم الجسم بتصفية هذه المادة من خلال البول، ولكن إذا لم تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن يتراكم مستوى الكرياتينين فى الدم ويسبب مشاكل صحية خطيرة.



التهاب الكلى

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعد على خفض نسبة الكرياتينين فى الكلى والحفاظ على صحة الكلى وهى:

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ولكن يجب عدم المبالغه فيه لأن الرياضة قد تزيد من نسبة الكرياتينين فى الدم وتؤثر على صحة الكليتين.

2:تجنب تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الكرياتينين، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول أى نوع من الأدوية.

3: تقليل كمية البروتين ، حيث أثبتت الدراسات أن تناول البروتين بكثرة يزيد من مستوى الكرياتينين فى الدم وخصوصا اللحوم الحمراء ومنتجات الالبان.



كلى

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4:الاكثار من تناول الألياف، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الالياف يساعد على تعزيز صحة الكلى وخفض نسبة الكرياتينين فى الدم ومن هذه الاطعمة " الخضراوات، الفواكه،الحبوب ، البقوليات".

5:الاهتمام بتناول الاعشاب الطبيعية والسوائل الدافئة التى تعزز صحة الكلى ومنها البابونج والقرفة.

6:الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الاطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم.

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