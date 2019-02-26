شكرا لقرائتكم خبر عن جففه جيدا.. أسباب تمنعك من النوم وشعرك مبتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تعتاد أن تستحم وتخرج من الحمام دون أن تجفف شعرك كليا وبشكل كامل، أو قد تكتفي بتجفيف سريع له، ثم تنام على وسادتك وشعرك مبتل، هذه العادة غير صحية بالمرة، فهي تضر بالشعر دون شك، وهو ما يوضحه التقرير الذى نشره موقع readers digest



الشعر المبتل 3

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ويذكر التقرير أن النوم بشعر مبتل أمر غير صحي وغير مفيد، فقد تستيقظ لتجد شعرك قد أصابه التجاعيد، وقد تجد مشكلة فى تصفيفه صباحا وتضطر إلي إعادة ترطيبه مرة أخرى قبل تصفيفه، وهو ما سوف يزيد من وقت تصفيفه، والشعور بالبلل في فروة الرأس، والنوم على هذه الحالة أمر غير مريح وشعور غير جيد بشكل عام.



الشعر المبتل 2

ومن أبرز أضرار النوم بالشعر المبتل، أنه يؤدي إلي كسر الشعر لكن لا يضر البصيلات بشكل مباشر، فالشعر المبتل أو الرطب يكون ضعيفا وأضعف من الشعر الجاف دون شك، ولذا فلابد من تجفيفه قبل النوم حتي لا تتكسر الشعرات رويدا وبسهولة أكثر، وينصح التقرير بضرورة تغيير الوسادات التى ينام عليها الشخص إلي القماش الحريري بدلا من القطنية إذا اردت النوم بشعر متل وذلك لان الحرير أكثر نعومة وسلاسة ولا يضر بالشعر المبتل بشدة، ولذا ينصح بتجفيف الشعر بهدوء بعد الاستحمام وبلطف شديد وعدم القسوة في تجفيفه، والنوم بعد أن يجف تماما.