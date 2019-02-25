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يتميز الكراث بإحتوائه على مجموعة عديدة من الفوائد المهمة للجسم، بالإضافة لأنه غني أيضًا بمجموعة كبيرة من المواد الغذائية، كما يتميز بنكهته المميزة وذات رائحة طيبة، ومن الممكن أن يؤكل مسلوق أو ني أو مقلي، ويستخدم الكراث في تحضير مجموعة عديدة من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لأنه يدخل أيضًا في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل، ويحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والعناصر المعدنية المفيدة للجسم كالكالسيوم وعنصر البوتاسيوم والفسفور والمنغنيز وعنصر الزنك والحديد، كما يوجد به مجموعة عديدة من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ب6 والكربوهيدرات وحمض الفوليك، ومجموعة عديدة من الألياف المختلفة.

فوائد الكراث للجنس

لقد تم استخدام الكراث منذ قديم الزمان في الطب البديل وذلك بغرض علاج جميع حالات الضعف الجنسي، ولعل ذلك يرجع لأن الكراث يحتوي على مجموعة هامة من المعادن والأملاح الطبيعية التي تساهم في زيادة الشهوة الجنسية سواء عند الرجال أو النساء أيضًا، كما تلعب أيضًا هذه المعادن أيضًا دور هام في التخلص من مشاكل البرود الجنسي، بالإضافة لأنه تساعد على تسهيل ضخ الدم في جميع أطراف الجسم المختلفة، وبالتالي سوف يساعد ذلك على زيادة قوة انتصاب العضو عند الرجال.

فوائد الكراث على الصحة

1- يحتوي الكراث على مجموعة كبيرة من الألياف الغذائية التي تسهل من عملية هضم الطعام، كما تساعد أيضًا هذه الألياف على تقليل فرص الإصابة بأمراض التلبك المعوي الشديد، كما تسهل أيضًا من عملية إخراج الطعام والحد من الإصابة بالإمساك.

2- يعالج جميع التهابات القولون الشديدة، كما يحتوي الكراث على مجموعة من مركبات الفلافونويد والتي تساهم في منع ترسب الدهون بداخل الأوعية الدموية، بالإضافة لدورها في المحافظة على صحة الخلايا بالجسم، ومكافحة جميع الجذور الحرة التي يترتب عليها الإصابة بالكثير من الأمراض السرطانية الحادة.

3- يحتوي على فيتامين K والذي يساهم في حماية جميع الأنسجة كما يعمل على الوقاية من خطر التعرض للنزيف الشديد وخاصة نزيف الأنف.

4- يساعد على إفراز بروتين أوستيوكالسين والذي يلعب دور هام في المحافظة على قوة العظام والمحافظة على صحتها.

5- يتميز الكراث بإحتوائه على حمض الفوليك والذي يقوم بتقليل نسبة الكوليسترول بالدم وخاصة الكوليسترول الضار، كما يساعد على الوقاية من أمراض القلب المختلفة كمرض انسداد الشريان التاجي.

6- يساعد على علاج جميع التهابات المفاصل الشديد.

7- يستخدم من أجل التخلص من جميع التهابات اللثة والفم وكذلك التهابات الحلق واللوزتين.

8- يمثل أهمية في التخلص من بحة الصوت والقضاء عليها نهائيًا، وذلك يرجع لدوره الهام في المحافظة على الأحبال الصوتية.

9- ينشط من وظائف الجهاز المناعي، كما يساعد في طرد أي بكتيريا أو طفيليات توجد بالأمعاء.

10- غني بفيتامين سي والذي يقلل من جميع الأعراض المصاحبة للبرد والتي تتمثل أهمها في الزكام والسعال.

11- يساعد على خسارة كمية كبيرة من الوزن وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

12- غني بمركب البيتاكاروتين والذي يساعد على تحسين النظر والرؤية، كما يقوم أيضًا بحماية العين من التعرض لأي إلتهابات في الشبكية، ويساعد في التخلص من المياه الزرقاء، كما أن هذه المركبات تساعد أيضًا على تحسين وظائف الكبد والتخلص من أي سموم بالجسم.

13- يعمل على المحافظة على صحة الكلى وعلاج جميع التهابات الجهاز البولي.

14- يحتوي على مجموعة هامة من المعادن التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي، والجهاز العصبي أيضًا، بالإضافة لدور هذه المعادن الهام في تحسين الحالة النفسية والتقليل من مخاطر التعرض للتوتر والتخلص أيضًا من جميع أعراض الإكتئاب الشديد.

15- يساعد في المحافظة على نسبة السكر بصورة منتظمة بالدم والوقاية من التعرض للإصابة بمرض السكري.

16- يساعد في علاج مرض البواسير والتخلص من الشرخ في فتحة الشرج.

أهمية الكراث للبشرة

1- يتميز الكراث بإحتوائه على مادة الكلوروفيل والتي تساعد على تخلص البشرة من أي بكتيريا توجد بها، بالإضافة لدورها الهام في منح البشرة لمعان وبريق جيد، والذي يصعب الحصول عليه من مستحضرات التجميل المختلفة.

2- يحتوي الكراث على فيتامينA والذي يساعد في حماية جميع خلايا الجلد من أمراض الصدفية والإكزيما.

3- يساعد في التخلص من جميع أثار حب الشباب والبثور السوداء والدمامل.

4- يحمي من مخاطر أشعة الشمس الضارة والوقاية من تأثيرها الضار على البشرة.

5- يساعد على تفتيح لون البشرة.

أهمية الكراث للمرأة الحامل

يتميز الكراث بإحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للجنين، كما يساعد أيضًا على تسهيل امتصاص الحديد والحد من الإصابة بالأنيميا، بالإضافة لدوره في الوقاية من مرض الإمساك، والحماية من خطر سكر الحمل، كما يحتوي الكراث أيضًا على مجموعة من الأحماض الأمينية والتي تساعد على الوقاية من التشوهات الخلقية.