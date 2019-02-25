أسباب لا علاقة لها بالطعام تؤدي لتراكم دهون البطن.. فما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعاني الكثيرات منا من تراكم الدهون حول البطن، والسبب في هذا لا يعود دومًا إلى الإفراط في تناول الطعام، وإنما احيانًا إلى أن الحمية التي نتبعها والتمرينات الرياضية غير مناسبة للتخلص من دهون البطن.

دراسة حديثة في "بابا ميل" أظهرت أن دهون البطن يمكن أن تكون لأي من الأسباب التالية:

دهون ما بعد الولادة

أثناء الحمل يتمدد جلد البطن، وبعد الولادة قد لا يعود إلى ما كان عليه، حتى لو عدت إلى وزنك الطبيعي.

فإذا كان الأمر كذلك، فقد يعود السبب إلى ما يعرف بانقسام المستقيم أو انفصال عضلات البطن أو لأن مستويات الأنسولين تميل إلى الارتفاع أثناء الحمل؛ ما يؤدي إلى تخزين الدهون في البطن، لذا عليك مراجعة طبيبك لاستبعاد مرض السكري.

كما أن عليك التوقف عن أداء بعض التمارين الرياضية التي تؤدي إلى تفاقم انقسام المستقيم، والمسارعة بزيارة الطبيب إذا كان البطن الكبير مصحوبًا بألم في الظهر أو الحوض أو المعدة، ومارسي المشي، أو التمارين التي تقوي منطقة البطن وأسفل الحوض.

الإجهاد

يرتبط الكورتيزول بزيادة الوزن؛ لأنه يجعل الجسم يعمل على تخزين الدهون، كما أنه يسبب القلق ويدفع إلى الإكثار من تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر نمط النوم أيضًا، وهو علامة واضحة على الإجهاد.

وهنا، احصلي على مزيد من الراحة واذهبي إلى الفراش في وقت مبكر للمساعدة في تنظيم التمثيل الغذائي لجسمك.

أيضًا عليك تجنب الوجبات السريعة والإفراط في تناول الطعام وراقبي رغبتك الشديدة في الأطعمة الحلوة والمالحة، وخففي من تناول الكافيين؛ لأنه يرفع مستويات الكورتيزول، وتناولي وجبة فطور صحية ومارسي التمارين الرياضية أو اليوغا أو التأمل لمساعدتك في تخفيف التوتر.

الهرمونات

مستويات الهرمونات يمكن أن تفسد جهودك للتخلص من الدهون الزائدة؛ فالمستويات العالية من هرمون الاستروجين يمكن أن تؤثر على الدهون في البطن وفي الجسم كله.

كما أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث يمكن أن يتسبب في انتقال الدهون من الوركين والفخذين إلى البطن.

ولمقاومة ذلك تناولي الدهون الصحية مثل أوميغا 3 و6. وزيدي من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والبقول والخضار، وقللي من تناول منتجات الألبان.

الانتفاخ

إذا كان بطنك نحيلا في الصباح لكن حجمه يزداد في المساء فإن هذا يحدث عادة إما بسبب الغازات، أو عدم تحمل الطعام والحساسية أو سوء الهضم، وربما لديك مشكلة مع الغلوتين، أو أنك لا تأكلين ما يكفي من الألياف.

جربي استبعاد بعض الأطعمة، مثل المعكرونة أو تلك التي تحتوي على الخميرة. وتناولي الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل اللبن الزبادي واشربي الكثير من الماء.

وجرّبي كذلك تمارين التنفس العميق وتناولي المزيد من الألياف كالخضار الطازجة والمكسرات والبقول والفاكهة.