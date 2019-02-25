انت الان تتابع موضوع ارشادات بخاخ الجيوب الانفية الاخضر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بخاخ الانف الاخضر يستخدم لمنع و علاج أعراض حمى القش (التهاب الأنف التحسسي الموسمي) ، و منع و علاج أعراض الحساسية الأنفية التي تحدث على مدار السنة ( التهاب الأنف التحسسي الدائم ) ، على سبيل المثال بسبب الحساسية للحيوانات الأليفة أو الحساسية لعث الغبار ، كما أن رذاذ الأنف Flixonase مناسب للبالغين و الأطفال ، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و ما فوق.

كيف يعمل البخاخ الاخضر Flixonase

– يحتوي رذاذ الفليكسون المائي على المادة الفعالة من بروتين فلوتيكاسون 50 ميكروغرام لكل رذاذ ، Fluticasone هو نوع من المواد الطبية يعرف باسم كورتيكوستيرويد (أو الستيرويد).

– الستيرويدات القشرية هي هرمونات تنتج طبيعيا عن طريق الغدد الكظرية ، و لها العديد من الوظائف الهامة بما في ذلك السيطرة على الاستجابات الالتهابية ، Fluticasone هو كورتيكوستيرويد الاصطناعية ، و يستخدم بمثابة رذاذ الأنف للحد من الالتهاب في الممرات الأنفية (التهاب الأنف).

– يتم امتصاص fluticasone في خلايا بطانة الأنف ، و هو يعمل عن طريق إيقاف هذه الخلايا ، من إطلاق المواد الكيميائية التي تسبب الحساسية و الالتهابات ، أنه يخفف الأعراض مثل انسداد الأنف أو السيلان أو العطس و الانزعاج الجيبي ، كما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض العين المصاحبة ، مثل العين الحمراء و الحكة المائية.

– لن يخفف رذاذ الأنف من أعراض التهاب الأنف مباشرة ، و قد يستغرق الأمر بضعة أيام لتكوين تأثيره.

كيف يمكن استخدام بخاخ الأنف Flixonase؟

– للحساسية مثل حمى القش ، من الأفضل البدء في استخدام Flixonase قبل بضعة أيام من ظهور الأعراض ، على سبيل المثال قبل بدء موسم حبوب اللقاح ، أو إذا كنت تعرف أنك ستكون على اتصال مع الحيوانات الأليفة التي تمنحك الحساسية ، يجب عليك الاستمرار في استخدامه بانتظام طوال الوقت الذي لا تزال تتعرض فيه لمسببات الحساسية ، على سبيل المثال طوال موسم حبوب اللقاح للسيطرة على التهاب الأنف.

– يجب على البالغين و الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و ما فوق ، استخدام البخاخة في كل فتحة مرة واحدة في اليوم ، بمجرد أن تصبح الأعراض تحت السيطرة ، يجب أن تخفض الجرعة إلى رذاذ واحد في كل فتحة مرة واحدة في اليوم ، يفضل استخدام الرذاذ في الصباح ، على الرغم من أنه يمكن استخدامه في أي وقت من اليوم إذا لزم الأمر ، إذا كانت الأعراض سيئة للغاية ، قد يطلب منك الطبيب استخدام بخاختين في كل فتحة في اليوم مرتين ، ثم تقلل إلى مرة واحدة في اليوم بمجرد تحسن الأعراض ، يجب عليك دائما استخدام أقل جرعة ضرورية لتخفيف الأعراض.

– يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-11 سنوات ، استخدام رذاذ واحد في كل منخر مرة واحدة في اليوم ، يفضل استخدام الرذاذ في الصباح ، على الرغم من أنه يمكن استخدامه في أي وقت من اليوم إذا لزم الأمر ، إذا كانت أعراض طفلك سيئة للغاية ، قد يطلب منك الطبيب استخدام رذاذ واحد في كل فتحة مرتين في اليوم ، ثم تقليلها مرة واحدة في اليوم بمجرد تحسن الأعراض ، اتبع التعليمات التي قدمها طبيبك ، يجب عليك دائمًا استخدام أقل جرعة ضرورية لتخفيف أعراض طفلك

– اتبع التعليمات المقدمة مع رذاذ الأنف ، يجب أن تهز الزجاجة برفق قبل الاستخدام ، و احرص على تجنب الحصول على رذاذ في عينيك ، و قبل استخدام رذاذ الأنف لأول مرة ، يجب أن يتم تحضيره عن طريق ضخه في الهواء عدة مرات حتى يتم إنتاج رذاذ خفيف ، امسك القنينة في وضع مستقيم و بعيدا عنك أثناء قيامك بذلك ، إذا لم يتم استخدام رذاذ الأنف لبضعة أيام ، يجب عليك استعادة هذه الطريقة قبل استخدامه مرة أخرى .

– إذا كنت قد نسيت استخدام رذاذ الأنف الخاص بك ، استخدمه بمجرد أن تتذكر ، إلا إذا كان الوقت قد حان لتناول الجرعة التالية ، في هذه الحالة فقط اترك الجرعة المنسية و اتخذ الجرعة التالية كالمعتاد ، لا تستخدم جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

حالات يمنع استخدام رذاذ Flixonase الأنفي فيها

– الأطفال دون سن الرابعة من العمر.

– الأشخاص الذين لديهم حساسية لأي مكونات من رذاذ الأنف ، تحقق من المكونات المذكورة في النشرة التي تأتي مع الرذاذ ، إذا كنت تعرف أن لديك حساسية محددة.

من الذي قد يحتاج إلى مراقبة إضافية أثناء استخدام Flixonase؟

– الأشخاص المصابون بعدوى في الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية (يجب معالجة العدوى).

– الأشخاص الذين تعرضوا مؤخراً لجراحة أنفية أو إصابة في الأنف (لا يجب استخدام هذا الدواء حتى يتم شفاؤه).

– الأشخاص المصابين بالسل يؤثر على الرئتين.

– الأشخاص الذين يستخدمون مؤخرًا أي منتج آخر يحتوي على كورتيكوستيرويد ، بما في ذلك الكريمات و المراهم و الأقراص و أدوية الربو ، و قطرات العين أو بخاخات أو قطرات أخرى للأنف.

استخدام بخاخ الأنف الاخضر Flixonase أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية

فقط إذا تم وصفه من قبل الطبيب يمكن استخدام بخاخات أنفية من كورتيكوستيرويد ، مثل Flixonase من قبل النساء الحوامل أو المرضعات اللواتي لا يستطعن تحمل أعراض حمى القش ، حيث أن كميات ضئيلة فقط من الدواء تمر في مجرى الدم بعد استخدام رذاذ الأنف ، و مع ذلك يجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى ، و فقط إذا تم وصفها من قبل طبيبك ، بحيث يمكنك مراقبتها إذا لزم الأمر ، اسأل طبيبك للحصول على مزيد من النصائح.