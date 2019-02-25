كيف اعراف اللبان العماني الحوجري الاصلي

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اللبان البدوي أو اللبان الذكر أو اللبان الشحري أو الكندر، جميعها أسماء تطلق على مادة صمغية من شجر اللبان،وتمضغ وتستخدم كبخور أحيانا حيث أن لها رائحة زكية، كما أن له استخدامات عديدة في وصفات الطب الشعبي، و للبان أنواع عديدة، ويتم استخراجه مرتين أو ثلاثاً سنويا من شجرة الکُندُر أو شجرة اللبان أو اللبنى. يتم استخراج أجود أنواع اللبان عالميا من أشجار اللبان من ظفار عمان وحضرموت.

ويمكن تقسيم أصناف اللبان إلى ثلاثة أنواع حسب الأفضلية والجودة، فأجودها هو الذي يسمى الحوجري نسبة إلى حوجر في جبل سمحان، ويأتي بعده النجدي ثم يليه الشزري أما الرابع والأقل جودة فهو الشعبي أو السهلي، ويعتبر النوع الأول هو أفضل الأنواع لأن شجرته تنمو في المناطق المرتفعة الجافة والتي لا يصيبها ضباب أو رطوبة الأمطار الموسمية ولبعدها عن البحر أما النوع الرابع هو الأقل جودة لأن شجرته تنمو في المناطق التي تتأثر بالأمطار الموسمية إلى جانب قربها من البحر.

اللبان الحوجري الأصلي

يسمى اللبان الحوجري بعدة مسميات منها اللبان الشجري وعشبة الكندر واللبان الدكر، ويتميز اللبان العماني بوجود نسبة عالية من مادة الفابنين وعدم وجود مادة اينسينسول، ويعتبر اللبان الحوجري أفضل للاستخدام في الطب الشعبي وللحرق (البخور)، يعتبر استخدام اللبان العمانى في مستحضرات التجميل قديم جدا ومعروف منذ قرون عديدة، كما عرف استخدامه في مصر قديما مع قدم حضاراتها ، ويرتبط استخدام اللبان العمانى أيضا بالتقاليد الدينية وبصفة خاصة في الديانة المسيحية، حيث يستخلص منه عدة منتجات منها الزيت عطري المعروف برائحته وعطره المميز لذا يتم استخدام اللبان العماني وزيت اللبان العماني في العديد من مستحضرات التجميل وعمل بخور رائع.

مزايا وفوائد اللبان الحوجري الأصلي

يشتهر اللبان الحوجري بأن له العديد من الصفات والمزايا ، كما يستخدم في وصفات كثيرة للعلاج الطبيعي، وكذلك الوقاية من الأمراض، فهو مطهر للجسم بشكل عام، ومنشط للرحم، ومهدئ للأعصاب كما انه ينشط الجهاز الهضمي ويعمل علي إدرار البول وكذلك إدرار الحليب للمرضعات، لذا كثيرا ما يبحث الناس عن اللبان الحوجري الأصلي ومنتجاته وأن يكون نقي وبدرجة صفاء عالية

أما المادة الزيتية التي تستخلص من اللبان الحوجري فلها العديد من المزايا منها

1ـ تفيد في تقوية المناعة، لأنه يعتبر مطهر للجسم

2ـ تستخدم في علاج الجروح.

3ـ تحسن من صحة الجسم العامة كونها تحمي وتقي الجسم من العدوى بشكل عام.

4ـ مادة فعالة في القضاء علي الرائحة الكريهة للفم، كما تعتبر مسكن قوى لالآم الأسنان والتهاب اللثة.

5ـ تستخدم في تقوية جذور الشعر، وتقوية اللثة وتخفيف ترهلات الجسم وبالتالي يقضي تدريجيا على التجاعيد وعلامات تقدم السن والشيخوخة .

6ـ يعالج اللبان العماني الدمامل وندبات البشرة والبثور السوداء كما يساعد في القضاء علي حب الشباب.

7ـ يستخدم اللبان الحوجرى في طرد الغازات من الجسم ويقاوم مشاكل المعدة وعسر الهضم.

8ـ يستخدم اللبان الحوجري كمسكن لآلام البطن والصدر والتهاب العيون ومضاد للسموم، ويساعد على التئام الكسور.

9ـ أثبتت الدراسات الحديثة أن المادة الفعالة المسؤولة عن الفعالية العلاجية تسمى حامض الابسوليك، وتبين أن لبان الحوجري مسكن للألم ويقوي الجهاز المناعي للجسم والكبد وسرطان الدم وضد الالتهابات، وهذه الفعالية مبنية على تأثير اللبان على أنزيم lipoxyjenas.

10ـ يعمل لبان الحوجري على منع نمو الخلايا السرطانية، فهو يحتوي على مواد طيارة عند استنشاقها ودخولها للجسم تقلل من الانقسامات غير الطّبيعية في خلايا الجسم، مما يعمل على تقليل فرص الإصابة بالأورام السرطانية خاصةً سرطان الرئة، والفم، والمعدة، وقد أثبتت دراسة يابانية حديثة صحة هذه النتيجة، كما إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، حيث أنه عند استنشاق الدخان ودخوله إلى الجسم يزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء القادرة على مقاومة الميكروبات والجراثيم.

اللبان العماني الحوجري الاصلي

نتيجة زيادة انتشار اللبان العماني والحوجري تحديدا وذلك لوجود طلب عليه من قبل الباحثين عن العلاج بالطب البديل والعودة إلى أحضان الطبيعية والتداوي منهما تنبته، بدأ بعض التجار يغشون في اللبان الحوجري، ولكن توجد عدة طرق بسيطة يمكن بها معرفة اللبان الحوجري من المخلوط المغشوش، ومن هذه الطرق

1ـ حكه بكف اليد، اللبان الحوجري الأصلي يبقى لرائحته أثر في اليد، عكس النوع المغشوش حيث لا يبقى أي أثر أو يبقى أثر مواد أخرى غير رائحة اللبان الحوجرى المميزة.

2ـ مضغ حبات من اللبان الحوجري عند القيام بعملية الشراء، إذا شعرت بلوينة البان وبأن طعمه مستساغ قريب من المرارة فتأكد أنه لبان حوجري أصلي، لأن المغشوش والمقلد ليس له طعم ومذاق.

3ـ تجانس اللون، يمتاز اللبان الحوجري بأن حباته متجانسة اللون حيث تكون القطفة الأولى لونها أفتح من القطفات التالية، وتكون أكثر جودة، ولامعة و زيتية.

4ـ اللبان العربي لا يلتهب بالنار بينما اللبان الحوجري يلتهب‏، كما أن رائحة اللبان الحوجري أفضل ومميزة برائحة عطرية جذابة، عكس اللبان المغشوش.

5ـ يتميز اللبان الحوجري بارتفاع ثمنه، عكس اللبان المغشوش الذي يباع مقابل مبالغ زهيدة.