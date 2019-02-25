شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر من دواء شهير للنقرس يزيد من خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من دواء شهير للنقرس يرفع من خطر الوفاة المبكرة مقارنة بأدوية النقرس الأخرى.

ووفقاً لـ “FDA” دواء النقرس يحتوى على المادة الفعالة (febuxostat) ويحمل خطر الموت أكثر من العقار الآخر الذى يحتوى على المادة الفعالة "الوبيورينول".

وقالت الوكالة الأمريكية إن استعراضها المتعمق لنتائج التجارب السريرية المتعلقة بالسلامة وجدت أن العقار الذى يحتوى على (febuxostat) مرتبط بزيادة خطر الوفاة والموت بسبب أمراض القلب من جميع الأسباب.

وبسبب هذه النتائج، قالت إدارة الأغذية والأدوية إنها تقوم بتحديث معلومات وصفية للدواء ودليل جديد للمرضى.

ويجب على أخصائيي الرعاية الصحية تقديم المشورة للمرضى حول مخاطر القلب والأوعية الدموية مع العقار ونصحهم بالتماس العناية الطبية على الفور إذا كانوا يعانون من أعراض مثل ألم الصدر ، وضيق في التنفس ، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ، وخدر وضعف على جانب واحد من الجسم ، والدوخة ، ومشكلة في الكلام ، وصداع حاد مفاجئ.

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جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على العقالة ذات المادة الفعالة (febuxostat) في عام 2009 لعلاج البالغين المصابين بمرض النقرس ، وهو مرض مزمن يصيب حوالي 8.3 مليون من البالغين في الولايات المتحدة، كما أن هناك عدد قليل من الأدوية المتاحة لعلاج النقرس.

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