طريقة إعداد وتحضير رول الكنافة بالشوكولاته

الكنافة من الحلويات الشرقية المحببة للجميع، حضريها بصوص الشوكولاته والكراميل واستمتعي بالمذاق الرائع. المقادير 1/2 كيلو كنافة رفيعة

1/2 كوب كريمة

شراب القطر

1 كوب سمن

كراميل أو توفي

1 كوب شوكولاته ذائبة

طريقة التحضير Advertisements لفي عجينة الكنافة علي أقماع مخصصة للحلويات وأدخليها الفرن لمدة 10 دقائق حتي تحصل علي اللون الذهبي.

أخرجيها من الفرن وأحشيها بالسمن والكريمة وأدخليها الفرن مرة أخري لمدة عشر دقائق.

احشي كل قمع بالشوكولاته والكراميل وزينيها بالمكسرات قبل التقديم. طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الشوكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد و تحضيرفطيرة البرتقال بالشوكولاتة

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